عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان تطورات الشرق الأوسط

وفي الشأن ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، التصعيد الإسرائيلي في القدس "واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وعدم احترام قدسية شهر رمضان المبارك".

واعتبر البديوي في بيانه، اليوم، أن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، من خلال التضييق على المصلِّين، والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وأضاف: "إن غلق الحرم الإبراهيمي، استفزاز لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، واعتداء على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وانتهاك لترتيبات الوضع القائم المتفق عليها تاريخياً، فضلاً عن كونها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن".

وطالب الأمين العام في ختام بيانه، أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، بحسب نص البيان.