الكشف عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمّة العربية

انتهت الأعمال التحضيرية للقمّة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة الـ19 من أيار/مايو الجاري، عبر اجتماعات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ناقشت تفعيل السياحة، وموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقيات النقل العربي، وتعزيز التجارة البينية.

وفي بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، كشف الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، السفير علي المالكي، أن المجلس رفع عددًا من الموضوعات الاقتصادية بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة بتفعيل السياحة، وموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقيات النقل العربي، وكذلك المسائل ذات الصلة بتعزيز التجارة البينية وتسهيل النقل والبضائع.