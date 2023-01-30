"نحلل ما حدث".. روسيا تدين الهجوم بطائرات مسيرة في أصفهان الإيرانية

أدان الكرملين اليوم الاثنين هجومًا بالطائرات المسيرة على منشأة تصنيع دفاعي في إيران قائلا إنه يعكف على تحليل ما حدث.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة".

وقال مسؤول أمريكي أمس الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو عن الهجوم الذي نُفذ خلال الليل بالطائرات المسيرة.

وقالت إيران إنها اعترضت الضربة، وإن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين أو أضرار مادية جسيمة.