لماذا باتت جماعة الإخوان مثارا للقلق في الهند؟

وشدد أجمل سهيل، وهو محلل للأمن القومي ومكافحة الإرهاب مقيم ألمانيا في مقال بموقع "عين أوروبية على التطرف"، على أن النظر للإخوان كجماعة إسلامية "غير عنيفة" يتجاهل روابطها غير المباشرة مع الجماعات المتطرفة المسلحة وتوليدها لعديد القادة المتشددين بمن فيهم أسامة بن لادن، مؤسس القاعدة الذي قال إن أفكار الإخوان كانت أساسية في تشكيل أيديولوجيته.

ولفت الكاتب إلى مجموعتين بارزتين تتبعان جماعة الإخوان في الهند هما الجبهة النسائية الوطنية (NWF) والجبهة الشعبية الهندية (PFI) التي تم حظرها مؤخرا في الهند ، مما أدى إلى عودة ظهور مجموعة إرهابية أقدم ، وهي حركة الطلاب الإسلامية في الهند (SIMI) ، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المتطرفين المحليين مثل المجاهدين الهنود (IM).