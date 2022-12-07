لماذا باتت جماعة الإخوان مثارا للقلق في الهند؟
حذر خبير أمني بارز من أن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين تثير قلقا متزايدا في الهند، معتبرا أن الفروع المحلية للجماعة تؤجج الخلافات بين الطوائف وتخلق فوضى في الشوارع وصولا إلى محاولة استفزاز حرب أهلية دينية بين المسلمين الهنود والأكثرية الهندوسية.
وشدد أجمل سهيل، وهو محلل للأمن القومي ومكافحة الإرهاب مقيم ألمانيا في مقال بموقع "عين أوروبية على التطرف"، على أن النظر للإخوان كجماعة إسلامية "غير عنيفة" يتجاهل روابطها غير المباشرة مع الجماعات المتطرفة المسلحة وتوليدها لعديد القادة المتشددين بمن فيهم أسامة بن لادن، مؤسس القاعدة الذي قال إن أفكار الإخوان كانت أساسية في تشكيل أيديولوجيته.
ولفت الكاتب إلى مجموعتين بارزتين تتبعان جماعة الإخوان في الهند هما الجبهة النسائية الوطنية (NWF) والجبهة الشعبية الهندية (PFI) التي تم حظرها مؤخرا في الهند ، مما أدى إلى عودة ظهور مجموعة إرهابية أقدم ، وهي حركة الطلاب الإسلامية في الهند (SIMI) ، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المتطرفين المحليين مثل المجاهدين الهنود (IM).
وبحسب الكاتب فإن هذه الجماعات المنبثقة عن الإخوان في شبه القارة الهندية تصر على أن أسس الدستور الهندي - التي تتضمن أركان العلمانية والديمقراطية والقومية - معادية للإسلام ، وتعمل على تقويض هذه الأسس في الهند ، في المقام الأول من خلال محاولة استفزاز حرب أهلية دينية بين المسلمين الهنود والهندوس وتتلقى هذه الجماعات تمويلا من الخارج لكنها تتلقى أيضا مصادر دعم محلية.
ويقول الكاتب إن هناك من يرى أن الانتفاضة الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين في الهند ناتجة بشكل أساسي عن الساسة الهنود الذين يحاولون استخدام هذه المجموعة الخطيرة كسلاح لهزيمة حكم مودي، ولن يكون هذا غير مسبوق تمامًا: كان هناك سياسيون هنود استغلوا التمرد الإرهابي الناكساليت (الشيوعي) كسلاح سياسي ضد الحكومة، على سبيل المثال ، وهو وضع أسوأ بكثير.
ويرى الكاتب أن الإخوان المسلمين لا يريدون فقط استبدال الحكومة الحالية ؛ وإنما تريد الجماعة إسقاط النظام الحاكم بأكمله ، وخاصة العلمانية ، ولكن أيضًا الديمقراطية والقومية ، لأن الإخوان يروجون أن هذه الأمور معادية للإسلام كما أن أحد الدوافع المهمة لجماعة الإخوان المسلمين لاستئناف أنشطتها في الهند هو أنه مع تحول الدولة إلى قوة صاعدة ، فإنها تقترب من الولايات المتحدة ويمكن أن تشكل قريبًا تهديدًا كبيرًا للكتلة المناهضة للغرب في جنوب وجنوب شرق آسيا ، والتي يتم دعمها من الصين. وهذا هو السبب في دعم الجماعة على أمل استخدام 204 مليون مسلم في الهند لإثارة حرب أهلية ضد الهندوس لعرقلة صعود الهند.
ويخلص الكاتب إلى أن قلق السياسيين ووكالات الأمن الهندية هو أنه إذا تم تقوية جذور الإخوان المسلمين في الهند ، فسوف يصبح من الصعب بشكل متزايد حكم البلاد. في حالة الفوضى التي سيصبح فيها المسلمون الهنود أكثر عُرضةً للتجنيد من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات الإرهابية الدولية.