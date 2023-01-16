السودان.. تأجيل محاكمة البشير لعدم تسمية قاض جديد

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبقية المتهمين الآخرين من قيادات نظامه، بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو 1989،

وكان من المقرر ان تنعقد الثلاثاء جلسة المحاكمة المؤجلة منذ أسبوعين، بيد أن المحكمة علقتها مرة أخرى لمدة أسبوع، وفق ما أفاد عضو هيئة الاتهام، المحامي عبد القادر البدوي.

وقال عبد القادر البدوي، لـ"إرم نيوز"، إن المحكمة أبلغت هيئة الاتهام بتعليق الجلسة المقررة غداً إلى الثلاثاء المقبل؛ بسبب عدم تعيين قاضي جديد بعد إحالة رئيس المحكمة السابق إلى التقاعد.

ونفى البدوي أن "يكون لتعليق جلسات المحكمة، علاقة بما يجري في الساحة السياسية من ترتيبات لتوقيع اتفاق سياسي جديد، ينص على إعفاء جميع قضاة المحكمة العليا، وفقاً لما أوصى به مؤتمر تجديد عمل لجنة تفكيك نظام البشير، الخميس الماضي".