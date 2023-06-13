بعد تحذير أمريكي جديد.. هذه أبرز الاستراتيجيات الصينية في الحرب الإلكترونية

رئيسة وكالة الأمن الإلكتروني، جين إيسترلي، قالت من على منبر معهد "آسبن" في واشنطن، أمس الإثنين، إنهم "الصينيون" سيعملون على ضرب خطوط الأنابيب والسكك الحديدية.

وبينت أن بكين توجه استثمارات ضخمة لتعزيز القدرة على تخريب البنية التحتية الأمريكية.

مضيفة: "هذا هو التهديد الحقيقي الذي نحتاج للاستعداد له وتطوير قدرتنا على مواجهته".

المسؤولة الأمريكية ذكرت بصراحة أن "الطبيعة الهائلة للتهديد من الجهات الفاعلة للحكومة الصينية، ونظرا لحجم قدراتهم ومواردهم، سيكون من الصعب علينا الحيلولة دون حدوث ما قد تخلفه من اضطرابات".

مستقبل الحروب

وهنا يقول أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء نصر سالم، إن العالم يتجه صوب الحروب غير المباشرة، يشمل ذلك الهجمات السيبرانية والطائرات المسيرة.

وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن هناك جزءًا أكبر من الحروب السيبرانية لم يظهر بعد، وكل طرف محتفظ به لحين الحاجة له، مبيناً أن مبدأ الحرب "المفاجئة" يتطلب التكتم على ما لدى هذه الدول من إمكانيات في مجال الفضاء السيبراني.

وأكد أن جميع الحروب السيبرانية الحالية لا تنفذ قبل أن تضمن الجهة المنفذة تأمين أمنها السيبراني، قائلاً: "ردة الفعل تكون بنفس القوة أو أقوى، لذلك كل طرف يقوم بتأمين نفسه قبل أن يهاجم الهدف".