بعد تحذير أمريكي جديد.. هذه أبرز الاستراتيجيات الصينية في الحرب الإلكترونية
في ظل احتدام النزاعات السياسية ذات البعد الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين من جانب وبين روسيا وأوكرانيا "ميدانيًا" من جانب آخر، لم تعد تكفي معركة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات ولا محاولات وقف هيمنة "هواوي" ولا معركة "القلعة المنيعة" باخموت لفرض الهيمنة والانتصار.
معارك جديدة الآن باتت مستعرة، حيث تلعب كل من أمريكا والصين وروسيا وأوكرانيا في مجال الأمن الإلكتروني، ليقرص كل طرف الآخر دون ترك أثر أو أدلة تدينه.
في أحدث أخبار القرصنة، زعمت مسؤولة أمريكية أن قراصنة صينيين سيعملون على تعطيل البنية التحتية الحيوية في بلادها، في حال حدوث صراع بين الجانبين.
رئيسة وكالة الأمن الإلكتروني، جين إيسترلي، قالت من على منبر معهد "آسبن" في واشنطن، أمس الإثنين، إنهم "الصينيون" سيعملون على ضرب خطوط الأنابيب والسكك الحديدية.
وبينت أن بكين توجه استثمارات ضخمة لتعزيز القدرة على تخريب البنية التحتية الأمريكية.
مضيفة: "هذا هو التهديد الحقيقي الذي نحتاج للاستعداد له وتطوير قدرتنا على مواجهته".
المسؤولة الأمريكية ذكرت بصراحة أن "الطبيعة الهائلة للتهديد من الجهات الفاعلة للحكومة الصينية، ونظرا لحجم قدراتهم ومواردهم، سيكون من الصعب علينا الحيلولة دون حدوث ما قد تخلفه من اضطرابات".
مستقبل الحروب
وهنا يقول أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء نصر سالم، إن العالم يتجه صوب الحروب غير المباشرة، يشمل ذلك الهجمات السيبرانية والطائرات المسيرة.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن هناك جزءًا أكبر من الحروب السيبرانية لم يظهر بعد، وكل طرف محتفظ به لحين الحاجة له، مبيناً أن مبدأ الحرب "المفاجئة" يتطلب التكتم على ما لدى هذه الدول من إمكانيات في مجال الفضاء السيبراني.
وأكد أن جميع الحروب السيبرانية الحالية لا تنفذ قبل أن تضمن الجهة المنفذة تأمين أمنها السيبراني، قائلاً: "ردة الفعل تكون بنفس القوة أو أقوى، لذلك كل طرف يقوم بتأمين نفسه قبل أن يهاجم الهدف".
في الإطار، كانت دوائر مخابرات أمريكية قد أصدرت في وقت سابق تقييمها السنوي للتهديدات، لتشير فيه إلى أن بكين "تدرس القيام بعمليات إلكترونية عدوانية ضد البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، وضد أهداف عسكرية".
ما يتعلق بالفضاء الإلكتروني وما يترتب عليه "التهديد الشبكي" الذي تمثله بكين لواشنطن، وبسبب اختلاف الفهم الاستراتيجي، فإن الأدبيات العسكرية لا تميز كثيرا بين التدابير الدفاعية والهجومية، وبالتالي فإن ما قد تعتبره الصين آليات دفاعية، قد يتم تأويله على أنه آليات هجومية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
ويشير اللواء نصر سالم إلى أن الحرب السيبرانية تدار من قبل جماعات صغيرة ومن أي مكان في العالم، مضيفاً: "لو أرادت الصين مهاجمة أمريكا، بإمكانها القيام بذلك من داخل أراضيها، دون علم الضحية".
القانون الدولي
تقارير عدة تقول إن الحكومة الصينية شرعت منذ مدة بتوظيف جهات غير حكومية "أو على الأقل لا تمنعها" لممارسة أنشطة إلكترونية ضد خصومها، تشمل مثلًا التجسس الإلكتروني.
ونظرًا لصعوبة إثبات طبيعة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة في هذا المجال، فمن الصعب لوم الحكومة الصينية ومقاضاتها وفقًا للقانون الدولي.
أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء نصر سالم، يرى في هذا الإطار أن القانون الدولي يبحث عن المجرم ولا يكفيه وقوع الجريمة، مبيناً: "أخطر ما في الحروب السيبرانية ومن أبرز سماتها الجديدة أنك لا تعلم من الذي شن عليك الهجوم ومن أي مكان".
أشار سالم إلى أن على الدول الكبرى أجمع تأسيس استراتيجيات مع بناء معاهدة لتحديد الآليات اللازمة لضمان الأمن السيبراني للدول ومنشآتها.
في المقابل، خسرت الولايات المتحدة مكانتها القيمية بعد واقعة تسريبات "سنودن" الاستخباراتية، ففي مايو يونيو 2013 سرب إدوارد سنودن للعالم خطط وكالة الاستخبارات الأمريكية بعد أن جمعت بيانات شخصية لمستخدمين من مختلف أنحاء العالم، من بينها اتصالات للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
مرت على حادثة "سنودن" 10 أعوام، لكن بعدها مباشرة ذكرت تقارير عدة أن هذه الواقعة دفعت العديد من الدول لتعزيز حماية الخصوصية لديها.
وحينها، كشف "سنودن" الذي كان يعمل لدى وكالة الأمن القومي، "حاليا في المنفى بروسيا" أن لا أحد في مأمن من تطفل وكالة الأمن القومي على بياناته، خصوصا الأمريكيين الذين كان يفترض أن يصون الدستور اتصالاتهم الخاصة.
وعلى إثر ذلك، وضعت الصين أهدافًا رئيسية لتعبئة الحرب الإلكترونية في بكين، من أبرزها تدريب الموظفين العسكريين والمدنيين على الحروب الإلكترونية مع تشكيل وحدات متخصصة في مجال الفضاء والأمن السيبراني.
قبل حادث "سنودن" بعام كانت الصين بنت هيكلا تنظيميا لأمن الشبكات، بعدها أنشأت لجنة الأمن القومي، ومجموعة قيادية مركزية لأمن ومعلومات الإنترنت.
دوافع الصين
وتشمل الدوافع الاقتصادية للاستراتيجية الصينية لأمن الشبكات هدفين رئيسيين، الأول في ضمان استمرار النمو الاقتصادي، وردع الجرائم الإلكترونية المحلية.
فيما يتعلق بالتجسس الإلكتروني الصناعي والذي يرتبط بالحصول على المعلومات الاقتصادية الصناعية، بما في ذلك الأسرار التجارية الخاصة بالبحث والتطوير والإنتاج، أشارت دراسة إلى أن ذلك يحدث على نطاق واسع من قبل الصين، وأنه يكلف الولايات المتحدة خسائر تقدر بالمليارات.
صعوبة قياس الأثر المترتب على أعمال التهديدات الشبكية لمواقع حساسة أو للبنى التحتية لدول أجنبية تكمن في طبيعة البرمجيات المستخدمة وموقع إطلاقها.
وتستمر الصين في دحض هذه الاتهامات، مصرة على أن الدولة لا تدعم أي نشاط متعلق بالقرصنة.
في السياق، كشفت تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" هذا العام، أن لدى الصين قدرات تمكنها من السيطرة على الأقمار الصناعية العسكرية الغربية.
أظهرت الوثائق المسربة أن بكين امتلكت قدرات كبيرة تخولها تحييد الأقمار الاصطناعية الغربية الخاصة بالاتصالات أو المراقبة، وحتى السيطرة عليها في حال نشوب حرب.
صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت تفاصيل هذا الجانب المتقدم للصين من خلال الوثائق المسربة، وأوضحت أن البنتاغون والاستخبارات الأمريكية كانا على اطلاع مسبق حول التقنيات المتطورة للصين في مجال الأقمار الاصطناعية، لكن الوثيقة الأخيرة تركز على قلق الـ "CIA" المتزايد من قدرات الصين المتطورة في مجالي حرب الفضاء والجاسوسية.
الهجمات بين موسكو وكييف
وعند الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، ففي يومها الأول بدأ كل جانب في شن هجماته ضد الآخر، وبحسب منتدى الأمن السيبراني الدولي، وصل عددها إلى أزيد من 4500 اختراق.
من الجانب الروسي، طالت هجمات شركة الأقمار الاصطناعية الأوكرانية "VIASAT"، نتج عنها تعطل الاتصالات العسكرية الأوكرانية، وقطع المعلومات عن جنود الجيش، ما تسبب في خسائر مدنية فادحة.
في المقابل، لم تقف أوكرانيا متفرجة على الهجمات المتتالية التي أصابت منشآتها الحيوية، بل جمعت جيشا قوامه 400 عضو من مختلف أنحاء العالم، ونشرت قائمة لـ 31 موقعًا إلكترونيًا استراتيجيًا في روسيا لاستهدافها.
نتج عن تلك اللائحة التي وضعها نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، تهكير الموقع الرسمي للرئيس الروسي، بالإضافة لموقع البرلمان الروسي "الكرملين"، وبسبب هجمات أخرى أيضًا خرجت بورصة موسكو من التداول مرارًا، وعطلت أعمال أكبر مصرف في روسيا "سبيربنك".