البحرية الأمريكية: مرور غير آمن لسفينة حربية صينية أمام إحدى مدمراتنا (فيديو)

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن سفينة حربية صينية اقتربت من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان بعد أن عبرت من أمامها بطريقة "غير آمنة".

وقال الجيش الأمريكي إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق، يوم السبت، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.

ونشرت القوات البحرية الأمريكية، أمس الأحد، تسجيلا مصورا يظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام، في حين لم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.