البحرية الأمريكية: مرور غير آمن لسفينة حربية صينية أمام إحدى مدمراتنا (فيديو)
قالت البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن سفينة حربية صينية اقتربت من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان بعد أن عبرت من أمامها بطريقة "غير آمنة".
وقال الجيش الأمريكي إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق، يوم السبت، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.
ونشرت القوات البحرية الأمريكية، أمس الأحد، تسجيلا مصورا يظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام، في حين لم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.
ووجهت نداءات للسفينة الصينية عبر اللاسلكي حذرت من "محاولات تقييد حرية الملاحة" لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب صورت الرياح.
وكان الجيش الصيني قد اتهم الولايات المتحدة وكندا، السبت، "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان.
ووصفت وزارة الدفاع التايوانية، أمس الأحد، تصرفات الصين مع السفينتين الأمريكية والكندية بأنها "استفزازية" وقالت إن الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الحرة والديمقراطية.
وأضافت في بيان أن "أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.
وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال أيام.
وقالت الولايات المتحدة في بيان سابق، إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية" يوم 26 مايو أيار بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.