بكين: خففنا من وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتنا الخاصة

وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قد أكد أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف، الأربعاء، ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا، مشيدا بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان سابق، إن كوليبا شرح "بالتفصيل للممثل الصيني الخاص مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضافت الوزارة: "شدد كوليبا على أن أوكرانيا لا تقبل أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراض أو تجميد النزاع، وأشاد بأهمية الوساطة الصينية (..) واتفق الطرفان على تعزيز الحوار بشأن القضايا الرئيسية".

ووصل المبعوث الصيني إلى كييف، الثلاثاء، لإجراء محادثات تستمر يومين في إطار جولة أوروبية لعرض خطة بكين لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.