رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، رسميًا استقالتها من رئاسة الحكومة، بعد حالة من الفوضى شهدتها حكومتها خلال اليومين الماضيين، كان آخرها استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، أمس الأربعاء، وحثها تراس على "تحمل المسؤولية عن الأخطاء".

وقالت تراس إنها ستبقى في المنصب لحين انتخاب حزب المحافظين زعيمًا جديدًا، يخلفها في المنصب.

وقدمت ليز تراس استقالتها تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها، خلفا لبوريس جونسون، الذي أُجبر هو الآخر على التنحي.

وبعد ليلة عاصفة في البرلمان، حيث قدم عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين الحاكم رسائل عدم ثقة ضدها، رضخت تراس للضغوط، وأعلنت اليوم استقالتها على أن تبقى في قيادة حكومة تصريف الأعمال في انتظار اختيار رئيس جديد للوزراء.