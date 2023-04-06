بن فرحان يمازح نظيره الإيراني في أول لقاء رسمي
مازح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في أول لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في بكين، بعد قطيعة دامت 7 سنوات.
وعبر عبداللهيان لنظيره السعودي عن مشقة وطول الرحلة من طهران إلى بكين، ليجيبه بن فرحان قائلاً: "بين طهران والرياض تستغرق الرحلة ساعتين فقط".
وجاء اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء الذي تم اليوم بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني "امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين"، بحسب مصادر رسمية.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلنت السعودية وإيران والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.