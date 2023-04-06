بن فرحان يمازح نظيره الإيراني في أول لقاء رسمي

مازح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في أول لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في بكين، بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

وعبر عبداللهيان لنظيره السعودي عن مشقة وطول الرحلة من طهران إلى بكين، ليجيبه بن فرحان قائلاً: "بين طهران والرياض تستغرق الرحلة ساعتين فقط".