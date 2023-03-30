رويترز: تزايد الحديث عن هجوم أوكراني مضاد

لفتت وكالة رويترز إلى تزايد الحديث عن هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية التي تكبدت خسائر في هجماتها خلال فصل الشتاء.

ومع دخول فصل الربيع، لا تزال هناك تساؤلات عن المدة التي يمكن للروس أن يستمروا فيها في الهجوم على الأراضي الأوكرانية ومتى سيرد الأوكرانيون عليهم.

وهناك بوادر واضحة على أن الهجوم الروسي آخذ في الضعف بحسب الوكالة.

وانخفض متوسط ​​عدد الهجمات التي تشنها روسيا يوميا على خطوط المواجهة مع أوكرانيا في الشهر الحالي من 124 هجوما خلال الفترة من الأول حتى السابع من مارس آذار إلى 69 هجوما في الأيام السبعة الماضية. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن عدد الهجمات التي شنتها روسيا يوم الأربعاء بلغ 57 هجوما.

وأفاد صحفيو رويترز بالقرب من الخطوط الأمامية غربي باخموت وإلى الشمال منها بتراجع عدد الهجمات الروسية على نحو ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

وأقر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن اليوم الأربعاء بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.