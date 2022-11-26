زيلينسكي ينتقد رئيس بلدية كييف في خلاف علني نادر

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، رئيس بلدية كييف؛ بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية، وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافًا من المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة، ومياه، ووصلات الإنترنت، والهواتف المحمولة .

وأشار زيلينسكي في كلمة، خلال المساء، إلى أن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة.