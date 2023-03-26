هجمات دير الزور.. سوريا تدين وبايدن يتحدث عن "ملحق سري"

أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على دير الزور وقالت إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة وأكدت التمسك بإنهاء "الاحتلال الأمريكي".

وأسفرت الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران في سوريا عن مقتل 19 شخصا في واحدة من أدمى المواجهات بين الولايات المتحدة والقوات المتحالفة مع إيران منذ سنوات.

وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت الضربات ردا على هجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر وخمسة جنود. وقالت واشنطن إن الهجوم أصله إيراني.

ويبدو أن واشنطن لن تفصح علنا عن كل تفاصيل العملية فقد قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، في رسالة وجهها للكونغرس إنه: "سيتم توفير معلومات إضافية في ملحق سري للكونغرس".