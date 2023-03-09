مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية مولوي مزمل

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لموقع الصحيفة، إن "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري، حيث فجر الإرهابي المواد التي كانت بحوزته".

وأضاف وزيري أن الانفجار وقع خلال اجتماع إداري للحكومة المحلية في ولاية بلخ.

وأكدت مصادر صحية في ولاية بلخ، نقل 30 جريحًا إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل، وقع انفجار، صباح اليوم الخميس، في المنطقة الخامسة بالعاصمة كابول.

وأفاد المتحدث باسم قيادة الأمن في العاصمة الأفغانية بوقوع انفجار في منطقة تقاطع قمبرة بمدينة كابول.

وقال خالد زدران إن "الانفجار نجم عن عبوات ناسفة موضوعة في شاحنة ولم يسفر عن وقوع إصابات".