رغم الانتقادات الغربية.. روسيا والصين تعتزمان توقيع اتفاقيات ثنائية

من المقرر أن توقع روسيا والصين، اليوم الأربعاء، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، إذ تُواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى "غير مسبوق" يتسم بالاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر والرغبة في مواجهة التحديات بشكل مشترك.

وقال ميشوستين لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماع في بكين "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الاتحاد يجعل من الممكن تحريك الجبال".

ووفقًا للحكومة الروسية فقد أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أن أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.