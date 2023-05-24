رغم الانتقادات الغربية.. روسيا والصين تعتزمان توقيع اتفاقيات ثنائية
من المقرر أن توقع روسيا والصين، اليوم الأربعاء، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، إذ تُواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك.
وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى "غير مسبوق" يتسم بالاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر والرغبة في مواجهة التحديات بشكل مشترك.
وقال ميشوستين لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماع في بكين "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الاتحاد يجعل من الممكن تحريك الجبال".
ووفقًا للحكومة الروسية فقد أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أن أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون الخوض في تفاصيل.
وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.
ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل/ نيسان وقفزت 153.1 في المئة على أساس سنوي، بعد تضاعفها في مارس/ آذار.
وذكرت إنترفاكس أنه من المتوقع أن ترتفع إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين 40% هذا العام، كما يناقش البلدان إمدادات المعدات التكنولوجية إلى روسيا.