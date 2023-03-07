الصين تلوح بـ"الصراع والمواجهة" مع أمريكا: لماذا تبيعون السلاح لتايوان وتطلبون منا عدم تزويد روسيا؟

حذر وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج يوم الثلاثاء من أن "الصراع والمواجهة" مع الولايات المتحدة أمر حتمي إذا لم تغير واشنطن مسارها، في حديث وصفته شبكة سي أن أن الأمريكية بأنه "توبيخ صارم وواسع النطاق" لسياسات الولايات المتحدة في أول مؤتمر صحفي له في المنصب الجديد.

لهجة جديدة

وكان تشين، حتى وقت قريب سفير الصين لدى الولايات المتحدة، لكن نبرته الجديدة بدت مختلفة بكثير عن أحاديثه الدبلوماسية الهادئة سابقا في أول ظهور له كوزير للخارجية في الاجتماع البرلماني الصيني السنوي ، محذرًا من "العواقب الوخيمة" لما وصفه بـ "مقامرة طائشة" من جانب واشنطن في كيفية تعاملها مع نظرائها من القوى العظمى.

وقال تشين على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين "إذا لم تضغط الولايات المتحدة على المكابح ، وواصلت الإسراع في المسار الخطأ، فلن يمنع أي قدر من الحواجز الخروج عن المسار، وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".