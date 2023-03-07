الصين تلوح بـ"الصراع والمواجهة" مع أمريكا: لماذا تبيعون السلاح لتايوان وتطلبون منا عدم تزويد روسيا؟
حذر وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج يوم الثلاثاء من أن "الصراع والمواجهة" مع الولايات المتحدة أمر حتمي إذا لم تغير واشنطن مسارها، في حديث وصفته شبكة سي أن أن الأمريكية بأنه "توبيخ صارم وواسع النطاق" لسياسات الولايات المتحدة في أول مؤتمر صحفي له في المنصب الجديد.
لهجة جديدة
وكان تشين، حتى وقت قريب سفير الصين لدى الولايات المتحدة، لكن نبرته الجديدة بدت مختلفة بكثير عن أحاديثه الدبلوماسية الهادئة سابقا في أول ظهور له كوزير للخارجية في الاجتماع البرلماني الصيني السنوي ، محذرًا من "العواقب الوخيمة" لما وصفه بـ "مقامرة طائشة" من جانب واشنطن في كيفية تعاملها مع نظرائها من القوى العظمى.
وقال تشين على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين "إذا لم تضغط الولايات المتحدة على المكابح ، وواصلت الإسراع في المسار الخطأ، فلن يمنع أي قدر من الحواجز الخروج عن المسار، وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".
ملامح السياسة الصينية الخارجية
ورسم تشين في حديثه ملامح السياسة الصينية الخارجية للعام المقبل وما بعده، مدافعا عن شراكة بكين الوثيقة مع موسكو، ومركزا على توبيخ الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية تصاعد التوترات الثنائية.
وأصبحت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في أسوأ حالاتها منذ عقود ، وزادت التوترات الشهر الماضي بعد واقعة طيران بالون تجسس صيني مشتبه به فوق أمريكا قبل أن تسقطه مقاتلة أمريكية.
واتهم تشين الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها ، والذي قال إنه خلق "أزمة دبلوماسية كان من الممكن تجنبها".
وقال تشين إن الحادث يظهر أن "نظرة الولايات المتحدة ووجهات نظرها للصين مشوهة بشكل خطير. إنها تعتبر الصين منافستها الأساسية والتحدي الجيوسياسي الأكبر ".
وأضاف: "الولايات المتحدة تدعي أنها تسعى إلى التنافس مع الصين لكنها لا تسعى إلى الصراع. ولكن في الواقع ، فإن ما يسمى بـ "المنافسة" من قبل الولايات المتحدة هو احتواء وقمع شاملان ، لعبة محصلتها صفر حياة أو موت ".
وقال تشين: "الاحتواء والقمع لن يجعلا أمريكا عظيمة ، ولن توقف الولايات المتحدة إنتعاش الصين".
وانتقد تشين واشنطن لاستراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ ، معتبرا أن "الغرض الحقيقي منها هو احتواء الصين"، وقال : "لا ينبغي تكرار حرب باردة في آسيا ، ولا ينبغي تكرار أي أزمة على غرار أزمة أوكرانيا في آسيا."
العلاقة مع روسيا
وعلى صعيد العلاقة مع روسيا، قال تشين إن العلاقات الصينية الروسية "لا تشكل تهديدا لأية دولة في العالم ، ولن يتم التدخل فيها أو زرع الشقاق من قبل أي طرف ثالث ... كلما زاد عدم استقرار العالم ، أصبح من الضروري بالنسبة للصين وروسيا تعزيز علاقاتهما بثبات".
وسلط تشين الضوء على قضية تايوان باعتبارها "حجر الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية والخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه".
وحث تشين الولايات المتحدة على عدم "التدخل في الشؤون الداخلية للصين" وتساءل عن ردود فعل واشنطن المختلفة على قضيتي أوكرانيا وتايوان.
ووتساءل: "لماذا تتحدث الولايات المتحدة عن احترام السيادة ووحدة الأراضي بشأن قضية أوكرانيا ، ولكنها لا تحترم سيادة الصين وسلامة أراضيها بشأن قضية تايوان؟ لماذا تطلب الولايات المتحدة من الصين عدم تزويد روسيا بالأسلحة بينما تواصل بيع الأسلحة إلى تايوان؟ "