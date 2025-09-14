قتيل بهجوم مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

ذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام، اليوم الأحد، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخين، على طريق وادي الحجير - برج قلاوية في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت الوكالة بمقتل "محمد .ي" من بلدة مجدل سلم، جراء في الغارة التي نفذتها مسيرة اسرائيلية قبل قليل على سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية.

وأسفر الاستهداف أيضًا، بحسب الوكالة، عن وقوع إصابات في سيارة أخرى تضررت جراء الغارة وفي داخلها عدد من الأطفال.

ومساء السبت، أطلق جنود إسرائيليون رشقات نارية مُكثفة باتجاه بركة النقار جنوب بلدة شبعا، الواقعة جنوبي لبنان.

وسُمعت أصوات الرصاص الكثيف في المناطق المحاذية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وفي ذات السياق، استهدفت مسيّرة إسرائيلية كفركلا وهي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب.