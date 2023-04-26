تقرير أممي: طرفا النزاع في السودان تجاهلا "أعراف الحرب"

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إن الطرفين المتقاتلين في السودان تجاهلا قوانين الحرب وأعرافها، بعد أن شنّا هجمات على المناطق المكتظة بالسكان دون الأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين والمستشفيات أو حتى السيارات التي تقل المرضى والجرحى.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حول آخر تطورات اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الـ15 من أبريل/ نيسان.

ووصف الممثل الخاص للأمين العام في السودان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، بأنه خطوة إيجابية، ولكن مع ذلك، لا تزال ترد أنباء عن إطلاق نار متقطع فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار.

سوء تقدير

وقال بيرتس، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع لم يتمكنا من الالتزام بشكل كامل بوقف تام لإطلاق النار أو تطبيقه، وإنهما يواصلان تبادل الاتهامات وإصدار الادعاءات المتنافسة حول السيطرة على المنشآت الرئيسة.

وأشار إلى عدم وجود ما يؤكد "حتى الآن" استعداد أي منهما لإجراء مفاوضات جادة، ما يدل على أن كلّا منهما يعتقد أن تحقيق النصر العسكري على الآخر أمر ممكن، معتبرًا ذلك "سوءَ تقدير" من الطرفين.