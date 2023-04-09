ألمانيا تعلق على طرد سفيرها من تشاد: "الأسباب غير مفهومة"

علقت وزارة الخارجية الألمانية على طرد سفيرها من جمهورية تشاد، معتبرة أن الأسباب "غير مفهومة على الإطلاق"، وأنها تجري اتصالات مع السلطات التشادية.

وهذه الخطوة النادرة من قبل دولة أفريقية تجاه بلد أوروبي تؤشر لتصاعد المواقف الإفريقية تجاه الدول الأوروبية بعد قرارات ومواقف مشابهة مؤخرا من دول إفريقية تجاه فرنسا.

وكانت حكومة تشاد قالت في بيان إنها أمرت السفير الألماني يان-كريستيان غوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بسبب "سلوكه الفظّ" و"عدم احترامه الأعراف الدبلوماسية".

ويأتي ذلك بعد انتقاد السفير الألماني تأجيل إجراء الانتخابات، كما انتقد السماح للزعيم العسكري المؤقت محمد إدريس ديبي بخوض انتخابات عام 2024..