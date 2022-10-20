صحيفة أمريكية تتساءل: أين اختفى رجال موسكو؟

وبينت الصحيفة في تقريرها أن العديد من عملاء الصالون إلى جانب نصف الحلاقين أيضًا لم يعد لهم أثر، تجنباً لحملة فلاديمير بوتين لتعبئة مئات الآلاف من الرجال للحملة العسكرية التي وصفتها بـ"الضعيفة" في أوكرانيا.

وتقول الصحيفة، نقلا عن "أوليا": "خلت الشوارع من الرجال، كما خلت الملاهي بأنواعها والمطاعم منهم، وظل العديد من الرجال يبتعدون عن الشوارع خوفًا من تسليم إشعار التجنيد لهم".

وأضافت "عندما جئت إلى العمل يوم الجمعة الماضي، شهدت السلطات في كل من المخارج الأربعة لمحطة المترو، وهي تفحص الوثائق".

ولفتت الصحيفة في تقرير مراسلتها، إلى أن الرجال الذين عارضوا الكرملين بشكل عام فروا مبكراً خوفًا من السجن أو الاضطهاد.

وأشارت في السياق ذاته، إلى أن غالبية الرجال الذين غادروا بلادهم في الأسابيع الأخيرة، إما تم استدعاؤهم للخدمة في الجيش، أو أرادوا تجنب التجنيد، أو قلقوا من أن روسيا قد تغلق الحدود إذا أعلن السيد بوتين الأحكام العرفية.