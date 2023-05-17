الإمارات تتسلم الإرهابي خلف الرميثي من السلطات الأردنية
تسلمت الإمارات من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عامًا، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، كانت إجراءات تسليم المذكور تمَّت وفقًا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.
وأوضح أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقًا للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بالتهم المنسوبه إليه ذاتها.
وأكد البيان الرسمي عزم الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.