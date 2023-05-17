الإمارات تتسلم الإرهابي خلف الرميثي من السلطات الأردنية

تسلمت الإمارات من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم بسجنه 15 عامًا، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، كانت إجراءات تسليم المذكور تمَّت وفقًا لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.