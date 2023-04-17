مقتل ما لا يقل عن 97 مدنيا في اشتباكات السودان

قالت نقابة الأطباء في بيان في وقت مبكر من يوم الاثنين إن 97 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 365 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت إن 56 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 595 بينهم جنود منذ اندلاع المواجهات.

وأضافت أن عشرات الجنود قُتلوا دون أن تذكر رقما محددا بسبب نقص المعلومات من المستشفيات.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الأحد وقفا مؤقتا لجميع عملياته في المناطق التي يضربها الجوع في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه السودانيين في اشتباكات بشمال دارفور وتعرض إحدى طائراته "لأضرار بالغة" في مطار الخرطوم خلال تبادل لإطلاق النار.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأعمال القتل ودعا إلى المساءلة.