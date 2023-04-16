إلى متى ستستمر المعارك في السودان؟

يبدو أن المعارك في السودان تتجه إلى الاستمرار خلال الفترة المقبلة، رغم المخاوف من أن حدوث مواجهة طويلة الأمد قد يؤدي لانزلاق البلاد إلى صراع واسع النطاق في وقت يعاني فيه بالفعل من انهيار الاقتصاد واشتعال العنف القبلي.

وقال مسؤول بالجيش السوداني لقناة "العربية" إن المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بكل الولايات، على حد قوله.

ودعت الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء الأعمال القتالية.



وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 56 على الأقل قتلوا وأصيب 595 بينها إصابات لعسكريين منذ اندلاع المواجهات يوم السبت.

وأضافت أن العشرات من العسكريين قتلوا أيضا، وذلك دون أن تذكر عددا محددا بسبب قلة المعلومات المباشرة من العديد من المستشفيات التي نقل إليها هؤلاء الضحايا.

