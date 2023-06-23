انفجار وحريق بمنشأة عسكرية إسرائيلية في هرتسليا

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار عنيف نتج عنه حريق كبير بمنشأة عسكرية في هرتسليا شمال تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن الانفجار القوي الذي سُمع في المنطقة الوسطى نتج عنه تصاعد كثيف للدخان، فيما أفاد السكان بانتشار رائحة بارود قوية وشعورهم بحروق في أعينهم.

وفرضت قوات الجيش الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على المنطقة التي شهدت الانفجار، فيما بدأت التحقيق في ملابسات وأسباب الانفجار وما نتج عنه.

وأحدث الحريق، بحسب مصادر أمنية، حفرة بعمق 7 أمتار، وتخشى السلطات حدوث تسرب كيميائي من موقع الانفجار، فيما طُلب من المستوطنين إغلاق النوافذ خوفاً من انبعاث الغازات السامة.