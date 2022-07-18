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تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمقديشو
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 11:08 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 11:25 GMT

تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

تحطمت اليوم الإثنين، طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها بمطار العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية. وقالت الوكالة، إن الطائرة تحطمت لحظة

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المصدر: فريق التحرير

تحطمت اليوم الإثنين، طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها بمطار العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

وقالت الوكالة، إن الطائرة تحطمت لحظة هبوطها بمطار آدم عبدالله الدولي، وأنه تم إنقاذ 30 شخصا كانوا على متنها.

من جانبها أعلنت سلطات مطار مقديشو الدولي، أن الطائرة كانت قادمة من رحلة داخلية، وأن جميع ركابها وطاقمها نزلوا بسلام، دون أن تذكر أسباب الحادث.

 

 

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