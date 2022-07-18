تحطم طائرة صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

تحطمت اليوم الإثنين، طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها بمطار العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

وقالت الوكالة، إن الطائرة تحطمت لحظة هبوطها بمطار آدم عبدالله الدولي، وأنه تم إنقاذ 30 شخصا كانوا على متنها.

تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة الصومالية #مقديشو#إرم_نيوز #الصومال pic.twitter.com/3DGxHRMaeT — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 18, 2022

من جانبها أعلنت سلطات مطار مقديشو الدولي، أن الطائرة كانت قادمة من رحلة داخلية، وأن جميع ركابها وطاقمها نزلوا بسلام، دون أن تذكر أسباب الحادث.