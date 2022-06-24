أوامر للجيش الأوكراني بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، يوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع.

ويشكل الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك مرحلة أساسية في الخطة الروسية للهيمنة على كامل منطقة حوض دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وأوضح حاكم لوغانسك التي تقع فيها هذه المدينة، عبر ”تلغرام“: ”ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك“.

وأضاف: ”لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقيًا بعد الآن“.

ولفت إلى أن المدينة ”تحوّلت إلى أنقاض تقريبًا“ جرّاء القصف المستمر.

وتابع: ”دُمّرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل“.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن ”هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة (هيمارس)“، إضافة إلى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية.

وتتصدر أنظمة هيمارس الصاروخية لائحة مطالب القيادة الأوكرانية، خاصة وأن القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في شرق البلاد بمساندة من المدفعية الثقيلة التي تعطيها أفضلية في ساحة المعركة.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت فعليا أربع وحدات هيمارس إلى أوكرانيا بشكل أولي تحضيرا لإطلاق برنامج تدريب مطلوب للجنود الأوكرانيين من أجل تشغيل فعال لهذه الراجمات الصاروخية المتطورة وعالية الدقة.

وأضاف كيربي أن ذلك يرفع إلى ”نحو 6,1 مليار دولار“ إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي.