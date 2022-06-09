بواسطة زوارق مفخخة.. قلق إسرائيلي من خطط "حماس" لضرب منشآت الغاز الطبيعي

أفاد تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الخميس، أن تل أبيب أجرت اتصالات مع القاهرة، وطلبت منها التدخل لدى حركة ”حماس“ لثنيها عن أية محاولة لاستهداف منشآت حقول الغاز الطبيعي والنفط في مياه البحر المتوسط.

وذكر التقرير إن إسرائيل تتأهب حاليا لاحتمالات تعرض منشآت الغاز والنفط بالبحر المتوسط، في إطار عمليات إيرانية محتملة، ردا على الاغتيالات الغامضة التي شهدتها إيران مؤخرا، وبعد أن اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيالات وتعهدت بالانتقام.

وطالما شكلت مسألة استهداف حقول النفط والغاز بالبحر المتوسط سببا من أسباب المخاوف الإسرائيلية، لكن الحديث كان منصبا على أن هذا الخطر قد يأتي من جانب منظمة ”حزب الله“ اللبنانية.

لكن التقرير يتحدث عن تقديرات، تضع سيناريو لجوء إيران إلى ذراع أخرى لها بالمنطقة، بخلاف المنظمة اللبنانية، ولا سيما حركة ”حماس“، كما يقول.

وأوضح إن إسرائيل لجأت إلى مصر وطلبت منها ممارسة ضغوط على حركة ”حماس“ للامتناع عن هجمات محتملة من هذا النوع في مياه البحر المتوسط انطلاقا من قطاع غزة.

وبين إن الاتصالات جاءت في إطار المشاورات الأمنية على مستويات عليا، وأن إسرائيل أطلعت الجانب المصري على الخطط الخاصة بقوة ”الكوماندوز البحري“ التابعة للذراع العسكرية لـ“حماس“، والتي تستهدف منشآت الغاز والنفط الإسرائيلية في البحر المتوسط.

وحدد التقرير إن القوة الخاصة البحرية التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة لديها خطة لضرب تلك المواقع عبر زوارق سريعة متفجرة أو صواريخ.

وأبلغت مصادر أمنية رفيعة المستوى، يقول التقرير، الجانب المصري بأن قيام ”حماس“ باستهداف هذه المنشآت سيعني ضرب منظومة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر وأوروبا ودول عربية أخرى.

وأوضح التقرير أن مخاوف إسرائيلية من هذا النوع كانت قد قادت البلدين لتعزيز أوجه التعاون في مجالات مختلفة، ومن ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بالبحر الأحمر، وفي منطقة الحدود البرية بين البلدين، وفي شمال سيناء ضد ”داعش“.

وتمتلك إسرائيل تقديرات بأن لدى الذراع العسكرية لحماس زوارق سريعة يمكنها حمل مواد متفجرة بكمية تصل إلى 50 كيلوغراما، ويتم توجيهها عبر نظام ملاحة GPS، وبمقدورها تنفيذ عملية انتحارية دقيقة ضد أهداف في عرض البحر.

وقال إن المعلومات ترجح أن مدى عمل تلك الزوارق قد يصل إلى 20 كيلومترا من نقطة انطلاقها من سواحل غزة.

وتستند تلك التقديرات على قرينة حدثت إبان عملية ”حارس الأسوار“ في آيار/ مايو العام الماضي، ”إذ أحبطت إسرائيل عملية تستهدف منشآت الغاز ولا سيما حقل ”تامار“ الواقع في البحر المتوسط، عبر غواصة صغيرة للغاية غير مأهولة، طورها مهندس ”حماس“، محمد الزواري، الذي تم اغتياله بواسطة ”الموساد“ في تونس العام 2016، وفق التقرير.

وأضاف أن حماس أطلقت إبان العملية ذاتها، والتي سمتها ”سيف القدس“، عشرات القذائف صوب حقل ”تامار“ للغاز الطبيعي، والواقع قبالة سواحل عسقلان، كما حاولت ضربه عبر طائرة مُسيرة“.

وأوقفت وزارة الطاقة الإسرائيلية في آيار/ مايو 2021 جميع الأعمال بحقل ”تامار“ عقب وقوع تلك المحاولات، ونشر سلاح البحرية الإسرائيلي سفن صواريخ وركب عليها بطاريات نظام ”القبة الحديدية“ للمرة الأولى؛ ما ساهم في حماية حقل ”تامار“، وفق ما أشار إليه تقرير المركز.