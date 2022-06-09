الرئيس الإيراني يجدد تمسك بلاده بمواقفها عقب انتقاد "الطاقة الذرية"

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الرئيس إبراهيم رئيسي قال، اليوم الخميس، إن إيران ”لن تتراجع خطوة واحدة“ عن مواقفها؛ بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد طهران.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها في جنوب غرب إيران، ”بسم الله وباسم أمة إيران العظيمة، لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا“، في إشارة إلى قرار صدر ضد طهران في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلا مصورا للخطاب.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بقرار إيران ”إغلاق 27 كاميرا“ لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من ”ضربة قاضية“ للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن هذا الإجراء ”يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك“.

وكانت إيران قد أعلنت، الأربعاء، وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن ”إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (…) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، وتعتبر ذلك ”إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء“.

وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ حزيران/يونيو 2020، وافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حاكم الوكالة، ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.

وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.

”رد حازم ومتناسب“

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها، إن ”المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة“.

وبالإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار. وكتب في تغريدة على تويتر أن لدى إيران ”البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم“.

وتابع: ”المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب“.

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى ”شفافية أقل وشكوك أكبر“.