الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين ناقشا تبادل الأسيرين الروسي والأمريكي

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا عملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مقابل الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد خلال مكالمة هاتفية، اليوم الخميس.

وأجرت روسيا والولايات المتحدة عملية التبادل في أنقرة أمس الأربعاء، في ظل توتر العلاقات الثنائية إلى أقصى حد منذ عقود بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز .

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن بوتين شكر وكالة المخابرات التركية على تعاونها وإشرافها على التبادل.

وأضافت أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي أن العملية مؤشر على الأهمية التي توليها تركيا لعملية السلام وجهود الوساطة التي تبذلها بين موسكو وكييف.

وأشار مكتب أردوغان إلى إن أنقرة كررت أيضا رغبتها في مواصلة الزخم الذي تحقق في المحادثات الأوكرانية الروسية في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت يوم الأربعاء أنها بادلت بـ“تريفور ريد“ الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي كان محتجزا في سجن روسي، المواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تليغرام: إن ”تبادل السجناء تم اليوم الأربعاء بعد عملية مفاوضات مطولة“.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل الطيار الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو قد تمت.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله: ”نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في العام 2010 بالسجن 20 عاما“.

واعتقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو في 28 مايو العام 2010، في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة حيث قضت عليه محكمة في سبتمبر العام 2011، بالسجن مدة 20 عاما. وينفي ياروشينكو التهم بشكل قاطع ويعتبر اعتقاله استفزازا وقضيته ملفقة.

يذكر أن الأمريكي تريفور راودي ريد، وهو ضابط مشاة بحرية أمريكي سابق، حكمت عليه محكمة في موسكو العام 2020 بالسجن 9 سنوات لمهاجمته ضباط شرطة في صيف العام 2019.

واتهم ريد وهو من تكساس، بالاعتداء على شرطيين تم استدعاؤهما إلى حفلة في موسكو في أغسطس 2019 بينما كان في حالة سكر.