صحف عالمية: جرائم الحرب تلاحق قادة روسيا وقلق إسرائيلي من الأسبوعين المقبلين

قالت صحف عالمية صادرة صباح السبت، إن المحاسبة القانونية للقادة الروس المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا، ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ستكون محاطة بالمخاطر.

وتطرقت تلك الصحف في تغطياتها للأحداث الدولية إلى التطورات الأمنية الأخيرة في إسرائيل، والمخاوف من تصاعد التوترات الأمنية على المدى القصير.

كما أبرزت أيضا الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنطلق يوم الأحد، في ظل منافسة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وأقرب منافسيه مرشحة اليمين مارين لوبان.

جرائم الحرب

تساءلت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية في تغطيتها يوم السبت، عن إمكانية محاسبة المسؤولين الروس المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعد تقارير عن ارتكاب القوات الروسية مذبحة في منطقة ”بوتشا“ قرب كييف.

وقالت الصحيفة نقلا عن جماعات حقوق إنسان، إن ”بوتشا التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة الأوكرانية كييف، تمثل مجرد نافذة صغيرة لما يُعتقد أنها عمليات قتل غير قانونية، واغتصاب وجرائم أخرى، في مناطق واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا دخلتها القوات الروسية“.

وذكر رئيس وحدة المحاسبة العالمية والعدالة الدولية في لجنة الفقهاء الدوليين، كينغسلي أبوت، في تصريحات نقلتها الصحيفة أن ”هذه بعض أسوا الفظائع التي شهدتها أوروبا منذ حروب البلقان في التسعينيات. الأمر البارز في هذا الصدد هو كيفية تفعيل إطار العدالة الدولية، واختباره أيضا“.

”إلا أن خبراء العدالة الدولية يقولون إن أي حساب قانوني للقادة الروس المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومن بينهم بوتين، سيكون محاطاً بالمخاطر، كون روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية“، وفق ”فاينانشال تايمز“.

وأشارت إلى أن ”المحكمة ليس لها الولاية القضائية لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان، التي حددها خبراء بشنّ حرب غير مشروعة، وهي التهمة التي أدين بها كبار القادة النازيين في نورنبيرغ، التي ينظر إليها على أنها علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية“.

استراتيجية على المحك

من جهتها، قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن ”الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل، والتوترات في القدس، تمثل تحدياً للاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بفلسطين“.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن ”العنف يمثل تهديدا لاستراتيجية تحسين مستوى حياة الفلسطينيين دون مباحثات سلام“.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن ”تفجر الهجمات وتصاعد التوترات الدينية في القدس يمثلان اختبارا للسياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تستهدف تجنب مباحثات السلام، ومحاولة تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، إضافة إلى تعميق العلاقات مع دول عربية متحالفة ضد إيران“.

وأشار التقرير إلى الهجمات الأخيرة التي شهدتها إسرائيل وأسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا في المجمل وكان آخرها عملية إطلاق نار في تل أبيب وقعت يوم الخميس وقتل فيها 3 وأصيب آخرون“.

وبين أن ”السلطات الإسرائيلية تشعر بالقلق إزاء الأسبوعين المقبلين، حيث سيسعى اليهود والمسلمون للصلاة في نفس المواقع في القدس، خلال تقارب غير عادي بين عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان المبارك“.

وأردفت: ”كان وجود المصلين اليهود والمسلمين قابلاً للاشتعال في الماضي، واشتبكت قوات الأمن الإسرائيلية بالفعل مع الفلسطينيين في الأيام الأخيرة بالقرب من البلدة القديمة“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“، أن ”التوترات المتصاعدة تلقي الأضواء على نقاط الضعف في التحول في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، التي تسارعت في السنوات الأخيرة“.

وتابعت: ”تبدو محادثات السلام في حالة احتضار منذ ما يقرب من عقد، حيث ترى إسرائيل أنها تستطيع إدارة نزاعها الذي دام سنوات طويلة مع الفلسطينيين من خلال بناء الثقة والإجراءات الاقتصادية“.

ويرى مسؤولون أمنيون ومحللون إسرائيليون أن ”الاحتكاك في القدس خلال الأسابيع القليلة المقبلة يشكل أكبر خطر للتصعيد، حيث ساعدت توترات مماثلة في إشعال الصراع مع حماس في غزة العام الماضي“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن حسين عبيش، الباحث البارز في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، قوله إنه ”عادة ما تكون القدس نقطة الاشتعال، يمكن أن يؤدي العنف في القدس إلى إبطاء أشياء، وقلب أمور أخرى، عندما يتعلق الأمر بالاتفاقات الأمنية والاقتصادية الإقليمية التي أبرمتها إسرائيل مؤخراً“.

وقالت إن ”بعض القادة الإسرائيليين يرون أن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات وتمثل خطرا أكبر من عدم وجود مفاوضات من الأساس، ما لم تسفر المباحثات عن أي تقدّم“.

سباق محتدم وانفجار متوقع

بدورها، قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إنه ”أيا من كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فإن الأوضاع في البلاد تواجه خطر الانفجار“.

وأضافت الصحيفة: ”يأمل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أن ينسى الناخبون مؤقتاً ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة“.

وتابعت: ”في ظل ارتفاع سعر الوقود، واستياء الكثيرين مما يواجهونه من معاناة شديدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، كان الناخبون يريدون أن يسمع ماكرون صوتهم، في حين كان ردّه يتمثل في إرسال قوات مكافحة الشغب إليهم“.

وأشارت إلى أن ”ماكرون يرجو أن يُقدّر الفرنسيون جهوده في إحلال السلام في أوكرانيا، حيث أجرى 17 اتصالاً هاتفياً ومقابلة مباشرة واحدة مع الرئيس الروسي بوتين منذ منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن الناخبين الفرنسيين يشعرون بالقلق فقط من الحرب، فقط لتأثيرها على أسعار الوقود“.

وتابعت: ”بدا أن ماكرون يدخل السباق الانتخابي بأفضلية ساحقة، ولكن السباق أصبح محتدماً بصورة أكبر مما توقعه، حيث ضاقت الفجوة مع منافسته الرئيسية مارين لوبان إلى 8 نقاط فقط، بعد أن كانت 20 نقطة في استطلاعات الرأي قبل شهر، و33 نقطة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية عام 2017“.

وأشارت ”التايمز“ إلى أنه ”مع انتصار فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري الشعبوي في الانتخابات الأسبوع الماضي، وإحراز رفيقه في النهج، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، لانتصار مماثل، فإن مارين لوبان تشعر أن الرياح في صفّها“.

وتساءلت الصحيفة البريطانية: ”هل يمكن أن تفوز لوبان؟. هذا غير متوقع إذا كانت هناك مصداقية لاستطلاعات الرأي، ومع ذلك، فإنه لا يمكن على الإطلاق التقليل من شأن فرصها“.

وأضافت: ”لكن حتى إذا نجح ماكرون في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فإن المشكلات التي سيواجهها ستكون بعيدة عن الحل، وربما تصبح أسوأ“.