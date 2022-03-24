الرئيس المصري يتلقى اتصالا من نظيره الأوكراني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان.

وقال البيان إن السيسي شدد خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وفي صعيد آخر التطورات على ساحة الغزو الروسي لأوكرانيا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، بالسماح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، وانتقدت روسيا لتسببها في وضع إنساني ”مريع“ بعد غزوها لجارتها قبل نحو شهر.

وحصل القرار، الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها، على دعم 140 دولة مقابل معارضة 5 (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء)، بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، وذلك في إطار ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات، التي تنص خصوصًا على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبًا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من ”الشركات العامة الكبرى“ في قطاع الدفاع.

وأشار البيان إلى أنها ”عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان، من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية التي تغذي آلة حرب بوتين“.

في حين أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان منفصل، إلى أن العقوبات تستهدف خصوصًا ”تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن“، وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا.

وفي الـ19 من شهر آذار/مارس الجاري، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الرياض، بيكتم رستم المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، آنذاك، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على ”دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا“.