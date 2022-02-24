بعد إضراب طويل عن الطعام.. إسرائيل تفرج عن هشام أبو هواش ومقداد القواسمة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الأسيرين الفلسطينيين هشام أبو هواش ومقداد القواسمة، وهما من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واللذان خاضا إضراباً مفتوحاً عن الطعام العام الماضي، استمر لأكثر من مئة يوم رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، فإن إسرائيل أفرجت عن الأسير أبو هواش على حاجز وادي الخليل العسكري، فيما تم الإفراج عن الأسير القواسمة بعد احتجازه فترة قصيرة.

وأوضحت ”وفا“، أن ”قوات الاحتلال احتجزت الأسير القواسمة عند الحاجز العسكري في بلدة الظاهرية، والذي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه منه“، مشيرة إلى أنه تم نقله بجيب عسكري إلى جهة غير معلومة.

وأشارت الوكالة إلى أن ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت بعد ذلك على إطلاق سراح القواسمة عند الحاجز العسكري المقام بالقرب من مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل.

يشار إلى أن هشام أبو هواش خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 141 يوماً، انتهى باتفاق مع السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراحه، تم التوصل إليه مطلع الشهر الماضي.

كما وخاض الأسير مقداد القواسمة إضراباً مماثلاً عن الطعام استمر 113 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، انتهى بالاتفاق على إطلاق سراحه أيضاً.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو هواش في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، وتم تحويله في حينه للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهراً رهن الاعتقال الإداري.

أما القواسمة فاعتقل في شهر كانون الثاني/ يناير 2021، ونقل إلى سجن ”عوفر“، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو أربعة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، كان أولها عام 2015.

يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر العام الماضي حوالي 4600، في حين ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى 500 أسير إداري، بحسب بيانات رسمية صادرة عن نادي الأسير.

هذا وارتفع عدد الأسيرات داخل السجون إلى 34 أسيرة فلسطينية، بالإضافة إلى 160 طفلاً قاصرا لا يزالون متواجدين في السجون الإسرائيلية، وسط إهمال شديد، وعمليات قمع وتعذيب يخضعون لها من إدارة السجون.