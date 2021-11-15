جناح البرازيل في إكسبو دبي.. مياه وظلال وزوار حفاة

أبرزت البرازيل ثرواتها الطبيعية في معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال عرض إبداعي بعنوان ”الماء“، يتيح للضيوف معايشة تجربة الحياة البرازيلية التي تتميز بتنوع مسطحاتها المائية، ووفرة غاباتها.

شاشة سينمائية

يبدو الجناح البرازيلي المكعب الشكل في إكسبو دبي كشاشة عرض كبيرة أقرب إلى شاشات السينما.

وأنشأ فريق من المصممين والمهندسين المعماريين من شركات MMBB Arquitetos، و Ben-Avid، JPG.ARQ، للهندسة المعمارية الجناح البرازيلي، وهو مؤلف من هيكل فولاذي أبيض شبه شفاف، تحيطه خلفية قماشية لإسقاط المشاهد المرئية من صور وفيديو باستخدام جهاز عرض ”بروجكتر“.

تجربة غامرة

يُغطى القسم الرئيسي في جناح البرازيل بمادة خرسانة سوداء، وعلى سطحها طبقة رقيقة من الماء تدور حوله لتُشكل أحواضاً مائيةً ضحلةً ومترابطة، حيث صُممت خصيصاً للتعرف على البرازيل عن كثب.

وبإمكان الزوار ارتداء أحذية لتجنب المياه أو السير حفاة الأقدام للتجول في مساحة المياه هذه، والتي تم ضبطها على مستويات درجة حرارة ورطوبة معينة، لتعكس ظروف النظم البيئية في البرازيل.

وفي الوقت ذاته، تُعرض على الجدران أفلام فيديو، مصحوبة بموسيقى أصوات الأنهار وحفيف الأشجار، وكذلك تنبعث الأبخرة في المكان، حيث تستحضر مشاهد للطبيعة البرازيلية المختلفة ذات الصلة بالمياه، بالإضافة إلى الأسماك والنباتات التي تشتهر بها البرازيل، لا سيما غابات الأمازون المطيرة.

جناح عائم

تعمل هياكل الجناح البرازيلي خلال وقت النهار على تظليل المياه، حتى تحميها من ضوء الشمس، وبعد الغروب تصنع الهياكل من الجناح مكعبًا مضيئًا عائمًا.

وكشف فريق المصممين أن الهدف من تصميم الجناح يأتي لطرح طريقة جديدة في عرض تفاصيل الحياة البرازيلية، والعلاقة بين البناء والمناظر الطبيعية، من خلال إنشاء أجواء غامرة، تجمع في وقت واحد بين محفزات الطبيعة من الأصوات والروائح ودرجة الحرارة والرطوبة، مع المشاهد المرئية، التي يتم إسقاطها على الزوايا المتعددة لجدران الأقمشة الجانبية والداخلية، والسطح المائي على الأرض.

جلسات للعمل وأخرى للترفيه

يتضمن جناح البرازيل في أحد جوانبه مبنىً صغيراً، يوفر مساحة للتجمعات، أو لعقد مؤتمرات ومعارض صغيرة، والتي تتطلب بيئات مكيفة، ويستضيف كذلك في منطقة جافة بجوار المياه مقهىً ومطعمًا ومتجرًا يرتاده الزوار لإشباع الفضول تجاه البرازيل البعيدة جغرافيا، لكنها الآن حاضرة برموزها وثقافتها ومناخاتها في معرض اكسبو دبي.