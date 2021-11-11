دون سيارات.. الكشف عن مخطط "مدينة الـ10 دقائق" عالية التقنية في سيول

تبنت مجموعة من المهندسين خطة طموحة لإنشاء ضاحية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول أطلق عليها ”مدينة الـ10 دقائق“ حيث يمكن لجميع السكان الوصول إلى مرافق العمل والترفيه في غضون 10 دقائق سيرا على الأقدام أو على الدراجة الهوائية من منازلهم.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية الخميس إلى أن المشروع الذي أطلق عليه ”مشروع H1“ يشمل تحويل موقع صناعي قديم إلى مدينة ”ذكية“ مترابطة دون سيارات.

وأوضحت الشبكة أنه تم تحديد المنطقة التي تبلغ مساحتها 125 فدانا (500 ألف متر مربع) لإيواء المدينة الذكية التي ستشمل في بدايتها 8 مبان سكنية كبيرة ومكاتب عمل مشتركة ومساحات للدراسة والصحة والتعليم وأماكن الترفيه ومراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة وحتى المزارع الحضرية المائية.

ولفتت إلى أن الحي تم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية الهولندية ”UNStudio“ وبدعم من شركة Hyundai Development الكورية الجنوبية مشيرة إلى أن الحي سيكون خاليا تماما من جميع أنواع السيارات.

ونقلت عن بيان صحفي للمشروع قوله إن ”جميع وسائل الراحة في المدينة“ ستكون على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من منازل السكان في حين قال مؤسس ”UNStudio“ بن فان بيركل إن ”تجربة الحياة اليومية“ للسكان هي الأولوية القصوى للمشروع.

وأضاف ”إننا نقوم بذلك من خلال خبرة غنية من التجارب المتطورة والمنسقة في الموقع والتي توفر مجموعة واسعة من الخيارات للسكان لكيفية قضاء وقت معيشتهم وعملهم ووقت فراغهم، وبالتالي توفير الوقت اللازم للسفر إلى أي مكان آخر في المدينة.“

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم ”UNStudio“ قوله إن المشروع حصل على الموافقة الرسمية في كوريا الجنوبية لكن لم يتم الكشف عن الموعد المحتمل لبدء العمل فيه.

وقال المهندسون المعماريون أيضا، إنه سيتم توليد الطاقة النظيفة في الموقع، بينما يتم تصميم أنظمة لتجميع وتخزين الأمطار لتقليل استخدام المياه.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم سابقا اقتراح مفهوم ”مدينة 15 دقيقة“ للمرة الأولى من قبل الأكاديمي الفرنسي الكولومبي كارلوس مورينو في عام 2016، وتم تعميمه أخيرا من قبل عمدة باريس آن هيدالغو، التي اقترحت جعل العاصمة الفرنسية ”ville du quart d’heure“ – a اي ”مدينة ربع الساعة“ خلال حملتها الانتخابية الأخيرة.

ولفتت إلى أن ذلك المشروع أثار انتقادات البعض بدعوى أنه سيتسبب في تركيز الأغنياء في منطقة صغيرة وقد يؤدي _أيضا_ الى ارتفاع كبير في أسعار المساكن.