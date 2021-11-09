ملك الأردن يلتقي عضو الكنيست منصور عباس في عمّان

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، للمرة الأولى، وبدعوة من الجانب الأردني، بحسب القناة 12 العبرية.

وقالت القناة إن ”زيارة منصور عباس إلى الأردن ولقاءه الملك عبد الله الثاني تم بالتنسيق بين الأردن والحكومة الإسرائيلية“، مشيرة إلى أن اللقاء كان بموافقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأوضحت القناة في تقريرها أن ”منصور عباس طلب من الإسرائيليين تنسيق الإجراءات المختلفة المتعلقة بالطريقة التي سيصل بها إلى الأردن“.

وأشار التقرير إلى أن منصور عباس والعاهل الأردني بحثا خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والمنطقة.

وبحسب القناة، فإن ”اللقاء بين الجانبين استمر حوالي أربع ساعات أثيرت خلالها قضايا عدة، بما في ذلك العلاقات الإسرائيلية الأردنية وقضايا الشرق الأوسط بشكل عام، فضلًا عن القضية الفلسطينية“.

يأتي ذلك ضمن سلسلة زيارات لمسؤولين إسرائيليين بارزين بشكل سري للأردن خلال الأشهر الماضية، وفق الإعلام الإسرائيلي، حيث التقى الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت القناة 12 العبرية إن الملك عبد الله الثاني التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في العاصمة عمان سراً، في أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت أن الملك عبد الله ولابيد ”ناقشا التوترات في مدينة القدس والحرم القدسي، إلى جانب تعزيز العلاقات بين البلدين“، موضحة أن الإدارة الأمريكية اطلعت على تفاصيل الزيارة السرية.

وبحسب القناة العبرية، فإن ”تلك اللقاءات تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى إصلاح علاقة إسرائيل مع الأردن، التي كانت متوترة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، بعد أن كانت متوترة للغاية في زمن بنيامين نتنياهو.

الجدير ذكره أن العلاقات بين إسرائيل والأردن غرقت في أزمة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بعد فترة من التحسن البطيء، حيث كانت قضية إمدادات المياه مصدرا آخر للتوتر بين البلدين.