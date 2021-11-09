ليبيا.. المشري يدعو إلى مقاطعة الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، وهدد باللجوء إلى ما أسماه ”حراك الشارع المدني“ و إلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المشري، خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع مسؤولين وعمداء بلديات في طرابلس ”ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى اعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب وفي الميادين لرفض الانتخابات“.

وتوعد المشري بما وصفه ”بركان الغضب“، احتجاجا على قوانين الانتخابات التي وصفها بـ“ المعيبة“، وذلك في إشارة إلى التعديلات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات وصادق عليها البرلمان الليبي في الآونة الأخيرة.

وزعم المشري، أن ”العالم كله يعرف عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة“، لكنه استدرك بالقول إن ”النزاع في ليبيا الآن ليس نزاعا قانونيا والعالم يتعامل مع الأمر الواقع رغم عدم دستورية القوانين“، وفق تعبيره.

وجاء ذلك غداة إعلان المفوضية العليا الليبية فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، وكان رئيس المفوضية الليبية، عماد السايح، أكد أنّ المفوضية قررت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية ابتداء من يوم أمس الإثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 22 من هذا الشهر.

وأوضح السايح أنّ تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ”سيقتصر على ثلاثة فروع فقط لحساسية العملية وحرصا من المفوضية على أن تجري الأمور وفقا للوائح التنظيمية“ مضيفا ”سنرافق المكاتب الثلاثة، وسنتأكد من أن إجراءاتنا قد طُبقت من طرف المترشحين“ وفق قوله.

وأضاف السايح أن ضبط مواعيد تلقي الترشحات يأتي في إطار تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية، محذرا من أن المفوضية تتعرض لحملة من التزييف للنيل منها، وعلّق قائلا ”لن نخذل شعبنا وسنشرع في انتخابات حرة ونزيهة“ بحسب تعبيره، داعيا المرشحين والناخبين والعاملين بالمفوضية إلى تحمل مسؤولياتهم.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي بطرابلس، إن وزارة الداخلية الليبية ”تقوم بجهد لتأمين وصول الناخبين إلى مراكز التصويت ونحن على تواصل مستمر حيث تم تشكيل مجموعة عمل تتكون من 26 منسقا أمنيا على مستوى كل مكاتب وفروع المفوضية“.