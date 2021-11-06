غزة.. توقف إمدادات السولار القطري وتحذير من انقطاع الكهرباء

أعلنت سلطة الطاقة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، عن توقف إمدادات السولار القطري، منذ صباح الثلاثاء الماضي وحتى اليوم السبت، دون ذكر أسباب لذلك.

وتأتي إمدادات السولار للقطاع كمنحة قطرية لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة مرورا بإسرائيل، وتبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار.

وقالت السلطة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها ”اضطرت لتوفير السولار من السوق المحلي بكمية تكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح يوم غد الأحد“.

وأضاف البيان: ”تعلن سلطة الطاقة أن المحطة مهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار؛ لذا تطلب التدخل العاجل لتوفيره، وفي حال توقف المحطة سيكون العجز في إمدادات الطاقة حوالي 70%“، ولم يذكر بيان أسباب توقف وصول شحنات السولار للقطاع.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية بدأت بإدخال السولار إلى قطاع غزة بتمويل قطري لصالح محطة توليد الكهرباء عام 2018، وذلك دون موافقة السلطة الفلسطينية، من أجل التخفيف من أزمة الكهرباء في غزة.

ويتم إدخال السولار القطري إلى غزة بإشراف منظمة الأمم المتحدة التي تراقب الشاحنات المحملة بالسولار داخل قطاع غزة حتى وصولها إلى محطة توليد الكهرباء الموجودة بالقرب من شاطئ البحر الأبيض المتوسط وسط القطاع.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد أزمة خانقة في الطاقة الكهربائية منذ العام 2006؛ بعد قصف الطيران الإسرائيلي ستة محولات لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وفي وقت سابق، دعا تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ”أمان“، إلى ضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية.

كما دعا التقرير إلى التغلب على افتقار المنظومة إلى القوانين والتشريعات المعتمدة والمفعلة التي تنظم قطاع الكهرباء وعمل الجهات المتعددة المشرفة عليه.

وشدد التقرير، على ضرورة الوصول إلى قانون حديث وموحد ونهائي وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين؛ لضمان نزاهة إدارة هذا القطاع الهام.

وأشار تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، إلى ضرورة الإفصاح وإتاحة المعلومات حول ملف الكهرباء للفلسطينيين والمؤسسات، ونشر التقارير المالية والإدارية، وأعمال نظم المساءلة للجهات القائمة على ملف الكهرباء على مواقعها الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية التي تديرها.