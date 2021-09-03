صحف عالمية.. مقاومة بانجشير تتسلح بالعزيمة والتاريخ والجغرافيا ضد طالبان واعترافات كوتي تشد انتباه العالم

تناولت صحف عالمية صادرة، صباح يوم الجمعة، العديد من الملفات الراهنة، كان أبرزها تسليط الضوء على مقاومة سكان ولاية بانجشير الأفغانية لمحاولات حركة طالبان المستميتة لإخضاعهم، خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أبرزت الصحف أيضا اعترافات داعشي بريطاني بضلوعه في مخطط لقتل وخطف وتعذيب رهائن أمريكيين في الفترة ما بين 2012 وحتى 2015، ليواجه بذلك عقوبة السجن مدى الحياة.

مقاومة بانجشير لطالبان

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“، إن مقاومة بانجشير الولاية الأفغانية الوحيدة التي لم تسيطر عليها طالبان بعد، تتسلح بالعزيمة والتاريخ والجغرافيا؛ للدفاع عن حرية سكانها، وصد المحاولات الوحشية من قبل مسلحي حركة طالبان لإخضاعهم لنفوذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان لم تفلح تاريخيا في السيطرة على الولاية، فعندما استولت طالبان على العاصمة كابل لأول مرة عام 1996، وفرضت نفوذها على أفغانستان حتى 2001، لم يكن مقاتلو الحركة قادرين على إخضاع بانجشير رغم محاولاتهم المتكررة لاقتحامها بوحشية.

وأضافت ”واشنطن بوست“ أن مقاومة بانجشير قادها خلال الفترة المذكورة أحمد شاه مسعود الذي لقب باسم ”أسد بانجشير“، وكان من المقاتلين الأفغانيين الذين ساعدوا في طرد السوفييت في الثمانينيات.

ثم تحول مسعود إلى بطل قومي، قبل أن يتعرض للاغتيال على يد نشطاء القاعدة قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الذي يقود مقاومة بانجشير اليوم هو أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود، والذي تلقى تعليمه في بريطانيا، بما في ذلك في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست، ولكن ليس لديه خبرة في ساحة المعركة.

ولفتت ”واشنطن بوست“ إلى أنه على عكس والده الراحل، الذي تلقى مساعدات عسكرية مكثفة من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، لم يتلق مسعود الابن أي دعم دولي، لا سيما من واشنطن التي أذلتها نتيجة 20 عاما من الحرب ضد طالبان.

وعلى الرغم من عدم تلقيهم الدعم اللازم، يقول قادة بانجشير إن الجغرافيا تعمل لصالحهم، فموقع الولاية الاستراتيجي يجعلها مكانا محصنا، حيث إن تضاريسها ليست صديقة للغرباء الذين يريدون الغزو، وفقا للصحيفة.

وبحسب ”واشنطن بوست“، فإن بانجشير منطقة جبلية شاسعة تقع نهايتها الجنوبية على بعد حوالي 100 ميل شمال شرق كابول.

وتقع الولاية في جبال هندوكوش، وهي مليئة بالوديان الضيقة والتكوينات الصخرية التي تخلق حصنا طبيعيا ضد الغزاة، وبيئة مثالية للكمائن وحرب العصابات.

ونقلت الصحيفة عن علي نظاري رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية قوله، إن الولاية نجحت في صد السوفييت 9 مرات عندما حاولوا الاستيلاء على المنطقة في الثمانينيات.

وفي التسعينيات كان لدى طالبان ميزة عسكرية أكبر، إذ كانت لديهم قاذفات صواريخ وصواريخ سكود وطائرات نفاثة لقصف بانجشير، لكنهم لم ينجحوا أبدا في الاستيلاء على الولاية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حاصرت طالبان الولاية وقطعت خدمات الهاتف والإنترنت، وكذلك قيدت إمكانية الوصول إلى أساسيات أخرى في أجزاء من بانجشير.

وفي هذا الصدد قال أحمد الهاشمي، وهو موظف محلي في بانجشير، في مقابلة هاتفية: ”لقد منع مقاتلو طالبان الطعام، وقطعوا الكهرباء، يفتقر الناس إلى جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغاز“.

لكنه قال إنه وسكان آخرون ظلوا متحدين، مشددا على أن ”أعمال طالبان الوحشية لن تجعل الناس ينحنون لها“.

ضربة إيرانية لبايدن

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، في تقرير لها، إن مركبات أمريكية كانت ممنوحة لقوات الحكومة الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على كابول، تم نقلها إلى طهران في ضربة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يواجه انتقادات واسعة؛ بسبب عملية الإجلاء المتسرعة لقوات بلاده من أفغانستان، والتي اكتملت بنهاية شهر أغسطس.

وذكرت الصحيفة أنه تم تصوير قابلة من الآليات العسكرية الأمريكية المقدمة للقوات الأفغانية خلال توجهها إلى طهران، حيث تم تسليمها إلى السلطات الإيرانية.

ولفتت ”ذي تايمز“ إلى أن وصول المعدات العسكرية المذكورة لإيران، العدو اللدود لأمريكا في الشرق الأوسط، يمثل إحراجا إضافيا لوزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن قامت حركة طالبان باستعراض عسكري في كابل أمام مركبات أمريكية أخرى.

وشملت قافلة الآليات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى إيران عربات همفيو MRAPs وهي مركبات مدرعة خفيفة مضادة للألغام.

اعترافات كوتي الداعشي

وألقت مجلة ”بوليتكو“ الأمريكية الضوء على اعترافات بريطاني يدعى أليكساندا آمون كوتي أمام محكمة فيدرالية أمريكية بولاية فيرجينيا، بضلوعه بدور رئيسي في مخطط تنظيم داعش لتعذيب وخطف وذبح رهائن أمريكيين في الفترة من 2012 حتى 2015.

وقالت المجلة إن كوتي أقر بذنبه فيما يتعلق بوفاة أربع رهائن أمريكيين، هم: الصحفي جيمس فولي، الصحفي ستيفن سوتلوف، وعاملا الإغاثة بيتر كاسيج وكايلا مولر، بالإضافة إلى رعايا أوروبيين ويابانيين تم احتجازهم من قبل داعش.

وقدم كوتي وصفا تفصيليا إلى حد ما عن الفترة التي قضاها في تنظيم داعش، وقال إنه سافر إلى سوريا ”للانخراط في قتال عسكري ضد قوات بشار الأسد السورية“، وإنه تعهد في النهاية بالولاء لزعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي.

كما قال: ”أنا أتقبل أن يُنظر إلي على أنني متطرف لديه آراء متطرفة“، وفقا لـ ”بوليتكو“.

وذكرت المجلة أن كوتي هو واحد من أربعة أعضاء لفرقة تابعة لتنظيم داعش أطلق عليها اسم ”بيتلز“ بسبب لهجتهم البريطانية، مشيرة إلى أنه تم إحضاره هو ورجل آخر يدعى الشافعي الشيخ إلى الولايات المتحدة، العام الماضي؛ لمحاكمتهم بعد تأكيد أمريكا لبريطانيا أن أيا من المتهمين لن يواجه عقوبة الإعدام.

ولفتت ”بوليتكو“ إلى أنه من المقرر أن يمثل أمام المحاكمة، في يناير/ كانون الثاني، مشيرة إلى أن العضو الثالث في فرقة ”بيتلز“ وهو محمد أموازي المعروف أيضا باسم ”الجهادي جون“ قتل في غارة بطائرة بدون طيار عام 2015، بينما يقضي العضو الرابع بالفرقة عقوبة بالسجن في تركيا.

وبعد إقراره بالذنب في التهم الموجهة إليه سيواجه كوتي عقوبة السجن مدى الحياة، إما في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، كما سيكون مطالبا بالتعاون مع السلطات والإجابة على أسئلة حول الفترة التي قضاها في تنظيم داعش، ومقابلة عائلات الضحايا إذا طلبوا ذلك، لكن لن يُطلب منه الشهادة في محاكمة الشيخ.