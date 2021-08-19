إسرائيل توقع اتفاقًا يستهدف تعزيز قدرات أسطول النقل الجوي الإثيوبي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن شركة إسرائيل للصناعات الجوية والفضاء IAI وقعت اتفاقًا مع شركة الخطوط الجوية الإثيوبية Ethiopian Airlines، وبمقتضاه ستدشن الشركة الإسرائيلية مركزًا في العاصمة، أديس أبابا، لتحويل طائرات الأسطول الإثيوبي الجوي من طراز ”بوينغ 300″، و“بيوينغ 767“ من طائرات ركاب إلى طائرات نقل.

ووفق تقارير لموقع ias المتخصص في مجال الطيران المدني، وموقع Israel Defense العسكري، سيعمل المركز الجديد داخل منشأة تابعة للشركة الإسرائيلية في العاصمة الإثيوبية، ليوفر استجابة لزيادة الطلب على طائرات النقل، على أن ينضم هذا المركز إلى مركزين مماثلين للشركة أحدهما في مجمع تابع لمطار بن غوريون، وآخر في المكسيك.

وذكر الموقع أن المركز الإسرائيلي الجديد سيكون الأكبر والأكثر تقدمًا في القارة الأفريقية، مضيفًا أن سلطة الطيران المدني الإثيوبية صادقت على الخطوة، وأن الحديث يجري عن صيانة وتحديث طائرات الرحلات المدنية المخصصة للركاب، وتحويلها إلى طائرات نقل، كما سيتم تقديم خدمات الصيانة لهذه الطائرات.

ونقل الموقع عن يوسي ملماد، نائب مدير شركة إسرائيل للصناعات الجوية والفضاء، أن الشركة تعتزم تحويل أكثر من 100 طائرة ركاب إلى طائرة نقل، وإدخالها إلى سوق النقل الجوي خلال السنوات القريبة المقبلة، مضيفًا أن الحديث يجري عن مهمة تحمل بين طياتها تحديات، الأمر الذي دفع الشركة للبحث عن مواقع إضافية حول العالم لتنفيذها.

وأشاد ملماد بقرار الشركة الإثيوبية للاعتماد على شركة إسرائيل للصناعات الجوية والفضاء، وتوقع أن يتسع التعاون بين الجانبين إلى مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لديها قدرات جيدة في مجال صيانة الطائرات، ورغبة بتحويلها من طائرات ركاب إلى طائرات نقل جوي.

ونقل الموقع عن مدير عام شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن الشركة تعتزم توسيع قدراتها في مجال البنى التحتية لأسطول طائرات النقل بناء على خطة تمتد إلى عام 2025، وأن الانضمام للشركة الإسرائيلية جاء كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا.

وأضاف أن مركز تحويل الطائرات إلى طائرات نقل سيبدأ عمله بتعديل 3 طائرات B767-300، تمتلكها الشركة، وبعدها ستتوسع هذه العمليات لتشمل شركات طيران إثيوبية أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة الإسرائيلية يسهم بتحسين قدرات الصيانة والتحويل في البلاد.