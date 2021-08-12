القبض على شخص متهم بقتل 16 مصريا في ليبيا

أعلنت قوة عسكرية تابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، عن إلقاء القبص على شخص متهم بقتل 16 مهاجراً مصرياً في ليبيا.

وقال ”اللواء 444 قتال“ في بيان له: ”تمكنت مفرزة خاصة من مفارز ”اللواء 444 قِتال“ متخفية باللباس المدني مساء أمس (الأربعاء) من القبض على المدعو (ح. أ) المطلوب من النائب العام، والذي قام بقتل ”16“ مصرياً مقيماً في ليبيا عام 2016 رمياً بالرصاص في مدينة بني وليد، حيث اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وستتم إحالته للنائب العام“.

وأضاف اللواء: ”وهو المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا، بإثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية“.

وأشار ”اللواء 444 قتال“ إلى أنه ”في أثناء هذه الحملات المستمرة ضد الإجرام والجريمة، التي لن تتوقف بحول الله تعالى، فإننا نذكر الجميع بأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمقيم، وأن القانون لا يتغير ولا يتبدل، والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات“.

وكان ”اللواء 444 قتال“ التابع لمنطقة طرابلس العسكرية قد اعتقل عدداً من المهربين في عدة عمليات شنها ضد مهربين في منطقة بني وليد وغيرها من المناطق الليبية.

وتمكن ”اللواء 444 قتال“ قبل عدة أسابيع من القبض على متطرفين كانوا بصدد تفجير خط أنابيب النهر الصناعي لقطع المياه عن العاصمة طرابلس بقصد إثارة البلبلة فيها.

وكشفت المصادر عن وقوع مشاجرة أدت لمقتل 3 من المهربين على أيدي المصريين، موضحة أن أسر المهربين أطلقت وابلا من الرصاص على 16 مصريا، ما أدى لمقتلهم جميعا.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تمكن الفرقاء الليبيين من المصادقة على سلطة انتقالية.

وتكمن مهمة السلطة الانتقالية في قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.