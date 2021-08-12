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انشطار سفينة شحن تحمل علم بنما إلى قسمين شمال شرق اليابان
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 16:31 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 16:41 GMT

انشطار سفينة شحن تحمل علم بنما إلى قسمين شمال شرق اليابان

جنحت سفينة شحن ترفع علم بنما وانشطرت إلى قسمين شمال شرق اليابان، فيما جرى إنقاذ طاقمها، وفق ما أفاد جهاز خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس. وأظهرت لقطات جوية

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المصدر: رويترز

جنحت سفينة شحن ترفع علم بنما وانشطرت إلى قسمين شمال شرق اليابان، فيما جرى إنقاذ طاقمها، وفق ما أفاد جهاز خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات جوية الجزء الخلفي من السفينة ”كريمسون بولاريس“ بعد انفصاله وهو يغرق وقربه الجزء الآخر وهو مائل قليلًا في الماء.

وقال متحدث باسم خفر السواحل، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السفينة ”جنحت أمام ميناء هاشينوهي“ الواقع في محافظة أوموري شمال شرق البلاد.

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وعلى الفور، هرعت 3 دوريات و 3 طائرات إلى الموقع عند وقوع الحادثة، يوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث أنه ”تم إنقاذ طاقم العمل المؤلف من صينيين وفلبينيين“.

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ولفت في الوقت ذاته إلى أن وقودًا تدفق من السفينة على مسافة امتدت إلى نحو 24 كلم، دون معرفة التأثير البيئي في الوقت الحالي.

وقال إن السلطات حاولت احتواء التسرب النفطي، لكنها فشلت بنشر طوق حول السفينة. وأشار إلى أن الدوريات ستعمل طيلة الليل لتجنب الاصطدامات، موضحًا أنه لا معلومات لديهم عن تورط سفينة أخرى في الحادثة.

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