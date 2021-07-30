وفاة السيناتور الأمريكي السابق كارل ليفين عن 87 عاما‎

توفي السيناتور الأمريكي الديمقراطي السابق كارل ليفين عن 87 عاما، حسبما ذكرت أسرته، يوم الخميس.

وقالت العائلة في بيان لها: ”لقد دمرنا جميعا فقدانه. لكننا نشعر بالامتنان لكل الدعم الذي تلقاه كارل طوال حياته ومسيرته الاستثنائية التي مكنته من التواصل مع كثيرين وتحقيق الخير الكثير“.

وخدم ليفين لفترة طويلة في قضايا الأمن القومي، وعارض بشدة حرب العراق، وحقق في إساءة معاملة المحتجزين الأمريكيين.

وكان ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لفترة طويلة، وهو السيناتور الأطول خدمة في ميشيغان. وتقاعد في بداية عام 2015 بعد 36 عاما من العمل في الغرفة.

ولد ليفين في ديترويت عام 1934.

وفي مراهقته، عمل ليفين في خط التجميع في مصنع كرايسلر.

وكان يحمل بطاقة نقابة عمال السيارات المتحدة في محفظته منذ ذلك الحين.

حصل السيناتور السابق كارل ليفين على درجة البكالوريوس من كلية سوارثمور وانتقل إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد مثل أخيه الأكبر ساندر، الذي مثل ميشيغان في مجلس النواب لاحقا.

ترقى ساندر ليفين ليصبح رئيسا للجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب قبل تقاعده في عام 2010.

وبعد كلية الحقوق، عمل ليفين كمستشار عام للجنة الحقوق المدنية في ميشيغان.

وفي عام 1970، تم انتخابه لعضوية مجلس مدينة ديترويت، وبعد ثماني سنوات فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ، اكتسب سمعة باعتباره مشرعا عنيدا وذكيا. بالإضافة إلى كونه العضو الديمقراطي الرئيسي في لجنة القوات المسلحة، وعمل مع أعضاء من كلا الحزبين.

كان ليفين أيضا رئيسا للجنة الفرعية الدائمة للأمن الداخلي والشؤون الحكومية للتحقيقات، حيث بحث في أسباب الأزمة المالية لعام 2008، ونظر في كيفية استغلال الشركات لقانون الضرائب.

قضى ليفين حياته المهنية بعد عضوية مجلس الشيوخ، من خلال العمل على مجموعة من المشاريع المتنوعة، بما في ذلك إنشاء مركز ليفين في واين لو ، والذي كان يركز على تحسين الرقابة في الكونغرس.

كان السيناتور الأمريكي الديمقراطي السابق كارل ليفين أو ”ديمقراطي ميشيغان“ مدافعا قويا عن صناعة السيارات، وعمل على حماية البحيرات العظمى، بحسب وكالة رويترز.