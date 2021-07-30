ما انعكاسات الأحداث التونسية على الوضع الليبي؟

انعكست الأحداث الأخيرة في تونس، على تصريحات بعض الشخصيات السياسية في ليبيا، ففي الوقت الذي وصلت ارتدادات الوضع التونسي مبكرا إلى ليبيا، واتخاذ السلطة الجديدة في ليبيا أسلوب التصريحات الهادئة، وفقا لمحللين، اعتبرت تيارات إسلامية ليبية أن ما حدث في تونس هو ”انقلاب على الشرعية“.

ويرى المحلل السياسي، عبد الغفار بن عزيز، أن ”انعكاسات الوضع في تونس وصلت مبكرا، حتى قبل تحرك الرئيس التونسي قيس سعيّد، حيث تمنت السلطة الجديدة في ليبيا لتونس (الجارة) الهدوء والاستقرار، كما جاء على لسان النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني“.

وأكد بن عزيز، لـ“إرم نيوز“، أنه ”من الملاحظ كذلك أن حالة من التخبط والتصريحات المتلاحقة، ظهرت من قيادات وكتاب تابعين للتيارات الإسلامية أو موالين لها بحسب تقارب المصالح“، مبينا أن ”الكاتب عبد الرحمن الشاطر والمقرب من الجماعات الإسلامية في ليبيا، أشار في تدوينات له، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الجاري لم تكن موفقة، ولم يخطئ كل من اعتبرها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور“.

وأشار محللون في الشأن الليبي إلى أن ”أغلب التيار الإسلامي بكل أنماطه في ليبيا، هو الأكثر تأثرا بما حدث في تونس، فقيادات هذا التيار وقفت ضد ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد بحجة الانقلاب على الديمقراطية“.

وقال المختص في الجماعات الإسلامية، عمران الهمالي، إن ”ردود أفعال التيارات الإسلامية في ليبيا كانت أمرا متوقعا، نظرا لارتباط هذه التيارات ببعضها“، مضيفا أن ”الغنوشي تربطه علاقات قوية بالعديد من الأطراف الإسلامية الليبية، أبرزهم القيادي في الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وكذلك القيادي الإسلامي علي الصلابي، وهما طرفان مهمان في الأزمة الليبية الراهنة“.

وأكد الهمالي لـ ”إرم نيوز“، أن ”الغنوشي لم يكن بعيدا عن الملف الليبي، وسبق أن قال في تصريح له حول الأزمة الليبية، إنه سيكون وليد العلاقات التي تربطه مع الإسلاميين في ليبيا“، مبينا أن ”الغنوشي كثف تحركاته وتفعيل اتصالاته بعدد من قادة التيار الإسلامي في ليبيا، والتقى بصديقه القديم والقيادي الإسلامي الصلابي، وأعلن حينها أن الصلابي تعهد بأن يضع كل جهوده لإقناع الأطراف الليبية كافة بحل سياسي مدني للأزمة“.

كما لم يستبعد الخبير الأمني الليبي سلطان الرابطي، أن ”يدفع بعض قيادات الإسلام السياسي في غرب ليبيا، خصوصا بعد تصريحات المشري والغرياني، وهما أكثر الشخصيات وضوحا في الحديث حول الأزمة التونسية“، موضحا أن ”مسألة دعم هذه القيادات للقيام بعمليات إرهابية منفردة في تونس تظل قائمة، مثلما حدث في مصر طوال السنة الأولى من إسقاط حكم الإخوان“.

وأضاف الرابطي لـ ”إرم نيوز“، أن ”احتمالية تسلل ميليشيات إخوان ليبيا إلى تونس بأعداد كبيرة أمر مستبعد بعض الشيء، خصوصا أن قوات الأمن والجيش التونسيين في حالة استنفار كاملة، غير أنه قد ترسل القيادات في ليبيا بعض العناصر التونسية المتواجدة في مصراتة وطرابلس والزاوية لتنفيذ عمليات منفردة، وكذلك إيصال السلاح لبعض الخلايا النائمة في تونس“.