قناة عبرية: نتنياهو غاضب من اتفاق لابيد وبينيت على تشكيل حكومة بالتناوب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، وزعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية، اتفقا على المضي قدمًا في حكومة تغيير بمعزل عن زعيم كتلة اليمين وحزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو.

وبحسب ”القناة 12“ العبرية، فإن بينيت أبلغ لابيد أنه مستعد للمضي قُدمًا في حكومة تغيير في إسرائيل، قبل أيام من انتهاء التفويض الممنوح لزعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يعلن الطرفان رسميًا عن الاتفاق، مساء السبت، أو الأحد، لافتة إلى أن بينيت هو من سيتولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة الأولى من الحكومة.

وبحسب القناة، فإن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء، حتى أيلول/ سبتمبر 2023، على أن يستلم لابيد المنصب، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه انتقادات لزعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، بسبب ما وصفه بـ“الركض“ تجاه حكومة يسارية في إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة له الجمعة، إن“بينيت يستمر في الركض نحو حكومة يسار خطيرة، لماذا تركضون نحو اليسار؟ الآن فقط خرجنا من حرب، ومن عملية عسكرية“.