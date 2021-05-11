عرب الداخل يدخلون على خط المواجهة مع الاحتلال نصرة للقدس وغزة (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة بين السكان العرب في الداخل الفلسطيني، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولة الأخيرة قمع مسيرة شارك بها الآلاف من السكان العرب، نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس، وتنديداً بالتصعيد على غزة.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حالة طوارىء خاصة في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، في أعقاب الانتفاضة الشعبية في المدينة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إمكانية فرض حظر التجوال فيها.

الآن.. أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل تشتعل في وجه الاحتلال.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/3iZ9c0BG6z — رضوان الأخرس (@rdooan) May 11, 2021

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال 16 وحدة من حرس الحدود إلى منطقة اللد، للسيطرة على الحالة الأمنية هناك.

وشملت المظاهرات مناطق سخنين وحيفا، والنّاصرة، ورهط، والطيرة، والطيبة، وأم الفحم، ودير الأسد، والبعنة، وطمرة، وعرعرة النقب، وباقة الغربية، ومجد الكروم، ويافا، وكفر قرع، وقلنسوة، وعرعرة، والمشهد.

عكا تنتفض … pic.twitter.com/cdxXaR7CGX — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) May 11, 2021

وتصدرت المواجهات بين الشبان العرب والشرطة الإسرائيلية عناوين الأخبار في كبرى الصحف الإسرائيلية، التي اعتبرت الأمر بأنه خروج عن السيطرة.

*عكا/القناة 12 العبرية*:

بدء إجلاء عائلات يهودية من مدينة اللد من عمارات سكنية مشتركة مع سكان عرب. pic.twitter.com/fJ5xi8hvYv — 100K أبو مصطفى Ⓜ (@Monther_Swaisy) May 11, 2021

وتداولت مصادر إعلامية وناشطون مقاطع تظهر إخلاء من جانب السكان في مدينة اللد هرباً من المواجهات الساخنة التي عمت مختلف مناطق الداخل.

مراسل قناة "كان": ما يحدث الآن في #عكا و #اللد ومناطق أخرى بالداخل المحتل هي فوضى، الشبان هناك يناصرون المـ.ـقاومــة، وأنا متأكد أن أهالي #غزة يحبون ما يحدث. (الفيديو لإحراق مركبة إسرائيلية في كفر كنا)#فلسطين_تنتفض

pic.twitter.com/355qTUg2j3 — Amel Zarouk (@Amel_Zarouk) May 11, 2021

وذكرت قناة ”كان“ العبرية أن عدة مواجهات اندلعت هذه الليلة في المناطق الشمالية بالبلاد، تحديدا في عكا، وهناك إصابة خطيرة خلال شجار عنيف بين الشرطة والسكان العرب في عكا.

وأشارت القناة العبرية، على لسان المراسل العسكري فيها غال بيرجر، إلى أن إسرائيل تنتقل من حلبة إلى حلبة، من القدس لغزة، مشيرا إلى أن اللد تشتعل.

أم الفحم يا أم الجماهير ❤️❤️❤️

ركزوا علي بيخلع الكاميرا يسلم ايده ✌️🔥 pic.twitter.com/l5IRcStcpg — 𓂆 عبدالرحمـٰن (@abdulrahman_sh0) May 11, 2021

ووجه رئيس بلدية اللد لنتنياهو رسالة بإرسال قوات عاجلة لأنه فقد السيطرة على المدينة، بعد المواجهات التي اندلعت نتيجة مسيرات انطلقت بالداخل نصرة للأقصى وغزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ”رئيس الوزراء سيعقد جلسة بحضور كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي ومدير عام رئاسة الوزراء والمستشار القانوني للحكومة والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وذلك في أعقاب الأحداث التي جرت هذا المساء في اللد“.

مواجهات الضفة والقدس

وخلال ساعات المساء، أصيب العشرات من الفلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي والمطاطي وقنابل الغاز السامة، وذلك خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلي بعدة مناطق بالضفة الغربية.

مواجهاتٌ عنيفة في المسجد الأقصى قبل نصف ساعه من الان

بعد اقتحام شرطة الاحتلال للمكان.

دعواتكم للمرابطين في اطهر بقعه#المسجدالأقصى #المقاومه#وصل_صوتك_لبيك_يااقصى pic.twitter.com/Y5qGhUyQc0 — بنت الجوكر (@OscarJG326) May 11, 2021

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 245 مواطناً أصيبوا بجراح متفاوتة معظمهم على حاجز حوارة العسكري، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية، أن طواقمها نقلت مصابين بالرصاص الحي وحالات اختناق للعلاج في المستشفيات لتلقي العلاج، وأن من المصابين ضابط إسعاف أصيب بالرصاص المطاطي في قدمه خلال المواجهات.

فيديو يوثق الاعتداء على طواقم الإسعاف ومنعهم من الدخول للأقصى لإسعاف المصابين بعد اقتحام المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال.#القدس_تنتفض pic.twitter.com/pIRB7Q8ZNY — محمد الخالدي (@alkahaidy2) May 11, 2021

وجاء ذلك، على إثر مسيرات خرجت من نابلس ومدن أخرى بالضفة الغربية دعت لها القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وتضامناً مع قطاع غزة.

من آثار اقتحام المسجد الأقصى المبارك الليلة.#FreePalestine pic.twitter.com/wmYCf6UNTZ — Mohammed Mazen (@Mhmmz0) May 11, 2021

وفي السياق، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين عند بابي العامود والساهرة، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك عقب أداء صلاة التراويح، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في المكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن القوات الإسرائيلية أحضرت فرق الخيالة وعناصر حرس الحدود، وهاجموا المواطنين المقدسيين بشكل همجي واعتدوا عليهم بالضرب، مشيرةً إلى أن سيارة المياه العادمة رشت المواطنين والمحال التجارية في شارع السلطان سليمان بشكل كبير، ما تسبب بأضرار في البضائع هناك.

الجدير ذكره، أن ذلك يأتي بالتزامن مع اندلاع مواجهة عسكرية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 32 فلسطينياً وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.