وكالة: تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات العامة في ديسمبر

كشفت وكالة ”نوفا“ الإيطالية اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء رسميا من صياغة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ليبيا.

وأشارت عبر موقعها، إلى أن الوثيقة نصت على تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات العامة، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة نهاية العام الجاري.

وأكدت الوكالة، التي قالت إنها حصلت على نسخة حصرية من القاعدة الدستورية، التي اتفقت عليها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي، الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات العامة، التي ستجرى في ليبيا شهر ديسمبر المقبل، وسيتم التصويت عليها بعد عيد الفطر.

وبحسب الوكالة، تضمنت القاعدة الدستورية إجراء تعديل في المادة 30 من الإعلان الدستوري، وتأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وأن يكون انتخاب أعضاء مجلس عبر الاقتراع الحر من الشعب، بتمثيل بنسبة 30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، وأن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا للبرلمان، فيما تدوم العهدة البرلمانية 4 سنوات فحسب.

ومنحت القاعدة الدستورية صلاحيات واسعة داخل البرلمان إلى أغلبية أعضائه، بخصوص الإجراءات الدستورية، المتصلة بإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي، كما يتم انتخاب رئيس البرلمان بشكل دوري كل سنة، وألّا يجمع أي عضو برلماني بين عضويته في مجلس النواب ووظيفة أخرى في إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية .

وسيختص البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية الليبية في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة.

وقدمت القاعدة الدستورية مقترحين حول آلية انتخاب الرئيس، هما: بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان، حتى يتولى ملتقى الحوار السياسي النظر فيها وحسمها.

وبحسب الوكالة الإيطالية، فقد اشترطت القاعدة الدستورية، في حالة انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.

وحملت القاعدة الدستورية أيضا شروطا لترشح الرئيس، أبرزها ألّا يحمل جنسية أخرى، وألّا يكون قد أدين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يحصل على تزكية 5 آلاف مواطن ليبي.

وأكدت الوكالة أن القاعدة الدستورية المتفق عليها ستتولى ضبط اختصاصات مجلس الوزراء في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقية الدولية، وأيضا اشترطت أن يكون متقلد أي منصب في مجلس وزراء ليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى ولا متهم في قضايا.