مسؤول سعودي ينفي ما تردد عن لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في الإمارات

نفى مسؤول سعودي، لـ“رويترز“، ما تداولته وسائل إعلام عبرية، حول لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، في وقت سابق من، يوم الأربعاء، أن نتنياهو ”سيزور الإمارات، غدًا الخميس، وسيُجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن محمد بن سلمان قد ينضم لهما“.

ونقلت ”رويترز“ عن مصدر سعودي مسؤول دون الكشف عن هويته، تأكيده أن“الأمير محمد لن يزور الإمارات، غدًا (الخميس)، ولن يجتمع بنتنياهو“.

‎ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو من الإمارات بشأن الزيارة التي أرجأها نتنياهو، الشهر الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة إلى الخليج التي تأجلت، في فبراير/ شباط.

وكانت إسرائيل أقامت علاقات رسمية مع الإمارات، والبحرين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.