لاجئ سوداني يقتل مسؤولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه للجوء

قال تلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة إن لاجئا سودانيا طعن حتى الموت مسؤولا فرنسيا في مجال الهجرة بمدينة باو بعد إبلاغه بأن طلبه للجوء رُفض.
وقال مسؤول في مركز الشرطة إن الجريمة وقعت في مركز لاستقبال طالبي اللجوء لكن لم تكن لديه معلومات أخرى عن الضحية أو الجاني أو الدافع.
Le Soudanais :
• était en France depuis plusieurs années
• avait été condamné en 2017 pour des coups de couteau
• a mortellement poignardé un homme à #Pau
Mais la priorité de @GDarmanin était la dissolution de #GénérationIdentitaire … pic.twitter.com/B2GNnc2UTi
— Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) February 19, 2021