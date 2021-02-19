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لاجئ سوداني يقتل مسؤولا فرنسيا طعنا...
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لاجئ سوداني يقتل مسؤولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه للجوء

قال تلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة إن لاجئا سودانيا طعن حتى الموت مسؤولا فرنسيا في مجال الهجرة بمدينة باو بعد إبلاغه بأن طلبه للجوء رُفض. وقال مسؤول في مركز

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المصدر: وكالات

قال تلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة إن لاجئا سودانيا طعن حتى الموت مسؤولا فرنسيا في مجال الهجرة بمدينة باو بعد إبلاغه بأن طلبه للجوء رُفض.

وقال مسؤول في مركز الشرطة إن الجريمة وقعت في مركز لاستقبال طالبي اللجوء لكن لم تكن لديه معلومات أخرى عن الضحية أو الجاني أو الدافع.

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