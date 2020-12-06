الجزائر.. تأييد حكم بسجن ناشطة في الحراك الشعبي ‎ 6 أشهر

أيدت محكمة في الجزائر، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 6 أشهر على الطالبة نور الهدى عقادي، أحد رموز الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام.

وكان استئناف حكم ”عقادي“ أمام محكمة تلمسان (شمال غرب) مقررًا أساسًا، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قبل إرجائه إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لعدم تلقي الناشطة استدعاء لحضور الجلسة، وفق ما قالته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وخلال جلسة الاستئناف، طلب المدعي العام الحكم 12 شهرًا على ”عقادي“ التي كانت متهمة بالتجمهر غير المسلح، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية.

واعتُقلت الناشطة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، قبل الحكم عليها بالسجن 6 أشهر، بينها 5 مع وقف التنفيذ، في شباط/فبراير، والإفراج عنها بعد محاكمة في الدرجة الأولى.

ووسط الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا تكثف السلطات الاعتقالات والملاحقات بحق العديد من الناشطين، والصحفيين، والمدونين، لمنع إحياء الحراك كما يقول معارضون.

ويقبع نحو 90 شخصًا على صلة بالحراك في السجن حاليًا في الجزائر، وهي ملاحقات مبنية بغالبيتها على منشورات على موقع ”فيسبوك“ تنتقد السلطات، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وانطلق الحراك، في شباط/فبراير 2019، للمطالبة بتغيير عميق في النظام القائم منذ الاستقلال في العام 1962. وتحت ضغط الاحتجاجات تنحى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عامًا من الحكم.