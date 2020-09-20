كيف طورت "أبل" تطبيق الترجمة في ios 14 ؟

شهد تطبيق الترجمة في التحديث البرمجي الجديد لنظام التشغيل الخاص بهواتف شركة ”أبل“ الأمريكية الذي أطلقت عليه اسم ”أي أو إس 14 (ios 14) تطورا ملحوظا وتجديدا كليا، كما تقول الشركة، مؤكدة أنه يشمل خدمات أوسع من ذي قبل.

وأوضحت الشركة، في بيانها لمدى التطوير الحاصل على التطبيق، أنه ”من المهم أن تجرى المحادثات بين مختلف اللغات في إطار طبيعي وسهل يحافظ على خصوصية المشاركين، من هذا المنطلق نقدم لك تطبيق الترجمة الجديد كليا والمصمم لإجراء محادثات تشمل 11 لغة مختلفة“.

وأكدت الشركة، في بيانها عبر موقعها الإلكتروني، أن تطبيق الترجمة تصميم يضمن سهولة المحادثات، فما عليك سوى تحويل اتجاه هاتفك إلى الوضع الأفقي والنقر على زر الميكروفون لتبدأ بالحديث.

وحول آلية ونمط الترجمة على الجهاز قالت ”أبل“ موجهة تعليماتها للمستخدم: ”فعل استخدام تطبيق الترجمة من دون أي اتصال بالإنترنت، واستخدم جميع ميزات التطبيق للغات التي تم تنزيلها وحافظ على خصوصية ترجماتك من دون الحاجة إلى إيقاف اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت“.

ويمكن حفظ الترجمات في علامة تبويب ”المفضلة“ ليسهل عليك الوصول إليها لاحقا، ويمكنك أيضا الاطلاع على ما قمت به مؤخرا وحفظ العبارات التي ترجمتها للتو، ويمكن كذلك تكبير النص المترجم بعرضه أفقيا، ما يسهل قراءته ويجذب انتباه الشخص الآخر بشكل أكبر.